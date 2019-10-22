震撼!!! 雲林縣副議長蘇俊豪　宣布退出民進黨

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）雲林縣副議長蘇俊豪是民進黨全國唯有的兩個副議長之一。他今天表示，民進黨主張的一例一休、年改等政策忽略人民感受，與自己理念差異甚大，所以今天(22)日正式向縣黨部提出退黨申請。

中央社引述民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜回應，尊重蘇俊豪選擇，針對同婚立法、一例一休與年金改革溯及既往等政策都是進步的改革方案，對於台灣未來更有助益，當然改革會有陣痛，台灣不能再走回頭路，希望大家要有更理性的看待與討論。他強調，蘇俊豪退黨申請會依程序處理，至於會不會影響總統與立委選舉，黨部會審慎評估。

蘇俊豪的父親蘇金煌為雲林縣前議長，其家族在地方經營數十年，地方實力雄厚，雲林縣議會這屆43席議員，民進黨只取得12席，蘇俊豪因為取得部分藍營議員的支持，成為民進黨全國唯有的兩個副議長之一。蘇俊豪因把自己的議長選票投給國民黨籍的議長沈宗隆，因此遭到民進黨中央停權半年處分。

蘇俊豪現為民進黨的全國黨代表、雲林縣2020蔡英文總統暨立委聯合競選總部總督導一職，如今他提出退黨，在地方政壇投下震撼彈。

蘇俊豪在退黨聲明書中表示，民進黨執政近4年來所主張同婚立法、一例一休、年金改革溯及既往、老舊柴油車汰換、大量進口蒜頭等政策，都忽略基層人民真實感受，與自己理念差異甚大，所以正式向縣黨部提出退黨申請，並辭去黨內所有職務。

蘇俊豪重申，退黨後將以「無黨籍」身分參政，會用更客觀、更超然立場來為民喉舌，定當克盡副議長一職，繼續為雲林縣民謀福祉。未來民進黨若有好的政策或好的候選人，他也會理性問政，給予支持選賢與能。

聲明同時指出，不管藍綠任何政黨都是台灣的政黨，不管本土派、外省派都是台灣派，不管原住民、新住民都是台灣人民。我們都生長在台灣這塊土地，定當共同捍衛台灣民主與自由，更要一同致力讓經濟繁榮、社會安定、台灣進步。