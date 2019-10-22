台南保姆設施汰換補助最高1萬5 千人受惠托育更優質

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）配合政府準公共化托育政策，居家保母與台南市社會局簽訂加入準公共化契約高達95%，台南市政府表示，10月20日起開辦補助居家保母購置設施設備汰換費，最高補助1萬5千元，預計台南市約有1,500位保母符合申請資格。

台南市社會局指出，將幼兒送至簽約保母或簽約托嬰中心托育者，家長每月至少可領取6,000元的托育補助。為提供更優質的托育環境，台南市今年增加補助設施設備汰換費，以實際行動鼓勵及感謝保母加入友善托育的行列。

「臺南市居家式優質托育人員設施設備汰換補助計畫」以補助購買照顧兒童所需教玩具、繪本或嬰兒床、桌椅等等相關照顧用品及器材為主，補助對象為與社會局簽訂準公共化托育服務契約的保母。

108年10月31日前有實際收托未滿二歲兒童事實者，依托育型態分為一般型、加值型及全方位型等三種類型，提供不同額度補助，所購置的單項物品金額上限為一萬元，每三年可提出一次申請。

「一般型」累計收托事實達180天者最高補助6,000元；「加值型」累計臨托服務達80小時最高補助一萬元。

「全方位型」收托特殊工作家庭兒童(做二休二、夜間托育及全日托育等) 或收托12歲以下兒少保護個案、發展遲緩兒童、身心障礙兒童及寄養家庭兒童之托育服務者累計90天，最高補助1萬5,000元。

以上均以契約書為佐證並有回報台南市居家托育服務中心的紀錄為依據。