銀髮海嘯來襲　研究：強化咀嚼、吞嚥能力可預防失智

（台灣英文新聞／朱明珠 採訪報導）台灣在2018年已成為「高齡社會」，預估於2026年全台老年人口將高達20.7%，成為「超高齡社會」！面對來勢洶洶的銀髮海嘯，台灣前進文化發展協會於今（22）日舉辦『常咀嚼、健康老；口靈活，樂生活』公益活動，呼籲各界應重視口腔咀嚼與吞嚥功能對銀髮保健及失智預防的重要性。

台灣前進文化協會池國平理事長表示，台灣預估到2026年將進入超高齡社會，等於每5個人中就有1名長者，因此若不及早規劃長者各項保健措施，政府未來投入的長照經費每年將超過800億元。

據研究發現，強化咀嚼能力將有助於降低失智和預防老化症狀。因此，池理事長呼籲，從年輕就該重視口腔保健，除了均衡飲食、注重口腔清潔外，咀嚼肌肉的訓練也很重要，平常銀髮族可多吃營養價值高的核桃、毛豆來訓練咀嚼能力；另外，德國、日本等多國研究也證實，無糖口香糖也可用來訓練咀嚼能力。

咀嚼和吞嚥功能異常可能提升罹患吸入性肺炎的風險。（圖／台灣英文新聞）

陽明大學牙醫學院許明倫院長表示，咀嚼和吞嚥功能隨著年齡增長而逐漸退化，這些功能的異常也可能提升罹患吸入性肺炎的風險，同時，國際上許多研究證實，強化咀嚼能力將有助於降低失智並預防老化症狀，因此，鼓勵長者在可咀嚼的能力範圍多咀嚼，便可預防失智和吸入性肺炎。

長期致力於推動公衛醫療的陳建仁副總統表示，失智、肌肉衰退是一種可預防的疾病，並不是老化的自然現象，只要做好保健，還是能有健康、喜樂、活躍的高齡生活。陳副總統提到，台灣的健保制度和肝炎預防的完善是全世界有目共睹的，希望口腔保健方面未來也能發揚成台灣之光。

為使相關醫學保健知識科普化，此次活動不僅邀請知名藝人謝祖武公益代言，更以多年前風行的小精靈電玩遊戲為主角，創作有趣的「健康老祕技」動畫，希望能讓各界認識「健康老，從口開始」的重要性。理事長池國平指出，只要民眾點閱觀看該動畫1次，擁有全球最佳職場美譽的Mars, Incorporated瑪氏集團就會捐助1元給老人福利推動聯盟，作為長照基金。

長期致力於推動公衛醫療的陳建仁副總統表示，失智、肌肉衰退是一種可預防的疾病，並不是老化的自然現象。（圖／台灣英文新聞）