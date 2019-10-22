〈時評〉台灣汽車工業政策在那裡？　十年之後恐無自製國產車

台灣汽車工業發展政策在那裡？看看南韓，想想台灣，真令人擔憂。代表台灣汽車發展的裕隆、中華兩大汽車上市公司，今年第二季相繼發生虧損，想想十年以後，還會有投資價值，並且像過去一樣，得到投資人認同，當作存股標的嗎？答案恐怕不樂觀。

韓國總統文在寅最近宣布，將力拼十年內，推動南韓成爲全球第一大綠能車製造國，第一個開放自駕車商業營運的國家，並且計劃透過產業聚落，提供政策支援，以及結合公、私領域，注資60兆韓元，相當於500億美元等策略，力拼全球第一。

不止如此，南韓政府公布未來汽車發展內容，看了足以讓台灣汗顏。南韓政府計劃在2025年發展完成空中飛行的汽車，2027年自駕車在南韓主要道路安全行駛，2030年南韓境內銷售的新車，有三分之一是電動車（EV)或燃料電池車(FCV)。

南韓現在是全球第7大汽車生產強國，它訂定了明確的未來內容，加快提升節能車的技術、普及性及全球市場布局。同時，南韓計劃在2030年，將燃料電池車加氣站增加為660處，電動車充電椿15000處。

電動車、自駕車是下一個世代的汽車工業，擧世皆知。不論賓士、特斯拉、福特⋯⋯所有汽車公司都在全力發展自駕車及電動車，透過5G、區塊鍵、AI、ICT產業，結合汽車工業，積極規劃搶食下一個世代的汽車市場。

南韓政府投入大量的資金，完整規劃下一個世代的汽車工業發展，及各項基礎設施，目標明確，而且企圖心強烈，如何不令人折服？

以現在的自駕車科技來看，還是有71%的駕駛人，不信任自駕車。因為有太多技術的瓶頸，亟待突破。否則任何氣候、路況、交通，甚至連沙塵暴都會讓自駕車失靈。因此自駕車要想成功贏得駕駛人的信心，順利在各種崎嶇難行的道路行駛，並且商業化營運，恐怕還要10年。但是，如果台灣看不到未來汽車工業的變化，勢必將在劇烈的市場競爭中，慘遭淘汰。或許只能繼續在若干零組件中，謀得生存之道而已。

看看台灣現在汽車工業的慘況。今年8月，進口車與國產車正式出現死亡交叉，也就是進口車在台灣的市占率達到5成。以台灣一年只有42.5萬輛新車銷售市場，國產的裕隆、中華汽車如果連國內車市一半都吃不到，那恐怕10年之後，面對自駕車、電動車，下一個世代外國汽車的競爭，存活都困難，更不用說進軍國際市場。

裕隆集團前董事長嚴凱泰生前力推的納智捷國產車，在中國與東風集團合資，但是2018年，中國車市30年來首見衰退，幅度達-4%，降至2380萬輛，福特銷售暴跌37%，最嚴重。納智捷在兩岸銷售情況從2015年的75963輛，一路下滑到2017年的33673辆，2018年到第三季是19500輛，2019年第三季是20000輛，滯銷情況也是嚴重。

納智捷受創，衝擊裕隆的財務，今年前8月，裕隆營收只有570.3億元，創7年新低，也是從2016年1月開始，月月創新低，無法止血，終致納智捷董事長陳國榮被拔官，還免兼裕隆集團副執行長。

裕隆今年第二季發生虧損，當季營收是210.21億元，淨損11.9億元，每股虧0.77元，上半年虧損0.6元。裕隆集團另一家上市公司中華汽車，今年第二季每股虧損0.55元，上半年浄利用只有936萬元，淨利0.01元，也是很難看的數字。

裕隆、中華汽車面對營運困境，都在大幅減少投資預算，對於下一個世代的汽車發展，想都不敢想。

造成國產汽車存活困境最大的問題，不只政府沒有長遠的眼光，規劃下一個世代的汽車產業。汽車業者抱怨，連進口零組件包括引擎等税率的問題，政府都沒有魄力幫忙業者解決。

當初台灣加入WT0，進口車稅率從30%減為17.5%，但是零組件還是維持在17.5%，並没有隨之減少，立即影響到國產汽車生存的因境，因為台灣市場太小，根本不符合經濟效益。如要開拓海外巿場，勢必與中國合作。然而，即使如納智捷與中國關係密切至此，目前遭遇的困境，幾乎已達生死存亡地步，可見沒有政府政策支持的汽車工業，生存都不容易，遑論其他。

最近經濟部與汽車業達成共識，希望爭取將汽車九項關鍵零組件進口關稅稅率，從17.5%，調降為10%，不過全案又被財政部打回票，拒絕接受。中華民國車輛委員會主委王千秋氣得高分貝向財政部喊話，要財政部不要再當汽車工業的絆腳石。

看看南韓文在寅公開支持汽車工業進軍下一世代的國際市場，想想台灣奄奄一息的汽車工業，台灣政府究竟還要不要自己的汽車工業，自駕車、電動車究竟在台灣有沒有可能美夢成真，或者根本不在乎現在30萬從業人員的存亡，及價值1600億元的產業鏈走向滅亡？此時此刻再不做決定，未來台灣不會再有機會發展汽車工業了。

趕快擬定台灣綠能車，也就是電動車、自駕車完整的產業發展規劃吧！譲我們的投資人還能期待下一個世代汽車的誕生，也能投資自己的汽車公司。時間不等人，經濟部、國發會趕快拿出具體方案吧！