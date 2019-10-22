日皇德仁宣示即位 日相安倍高呼三聲萬歲

日皇德仁今年5月1日即位，今天下午1時（台灣時間中午12時）左右在皇宮的「松之間」舉行向海內外宣布即位的「即位禮正殿之儀」，觀禮者包括外國元首、使節等約2000人。

日皇即位禮之儀是日本憲法規定的國事行為（活動）。日皇德仁身穿平安時代以來出席即位禮儀式時的黃櫨染御袍，雅子穿著十二單出席即位禮正殿之儀。

日皇德仁登上設置於皇宮松之間正中央的「高御座」（約高6公尺50公分）的台座，在出席者面前宣布即位。皇后雅子站在一旁的「御帳台」正中央。

儀式當中，3種神器當中的劍、璽（勾玉）、國家的印章「國璽」、天皇的印章「御璽」都被安放在高御座稱為「案」的台子上。

日皇德仁宣示說：「根據日本憲法及皇室典範特例法的規定，我繼承了皇位。現在在此地舉行即位禮正殿之儀，向海內外宣示即位。」

日皇德仁說:「上皇（明仁）在位30多年之間經常祈求人民的幸福與世界和平，時時都與人民同甘共苦，再度思及上皇如此的心意及態度，我將時時祈祝人民幸福與世界和平，與人民同在，發誓遵守憲法做好日本國民與日本國民統合的象徵的任務。」

日皇德仁還表示，殷盼人民以睿智及不懈的努力，讓日本得以有更進一步的發展，以對國際社會的友好與和平以及人類的福祉與繁榮做出貢獻。

之後，日本首相安倍晉三站在日皇德仁面前宣讀賀詞，表示聆聽方才日皇所言，深深感受到日皇的心意，同時再度心生對日皇的敬愛之念。

安倍致詞完畢後，面對日皇德仁舉雙手大呼3聲「萬歲」。之後，皇居外苑的北之丸公園內的自衛隊施放21響禮炮。皇宮庭院豎立多支旗幟，包括刺繡著安倍揮毫寫著「萬歲」兩字的萬歲幡。

這項儀式觀禮者共約2000人，其中8成是日本國內人士，包括皇族人士、前皇族人士、日本首相安倍晉三等行政、立法、司法三權首長等，以及地方政府代表等政界人士。

國外重要賓客約400人，包括代表175個國家或地區、聯合國、歐洲聯盟等的元首、王族、祝賀使節等。包括我國駐日代表謝長廷代表觀禮、台灣出生的美國運輸部長趙小蘭、中國國家副主席王岐山、南韓總理李洛淵等。

另外，與日本皇室交情甚深的英國王室，也派出威爾斯親王查爾斯王子代表觀禮。