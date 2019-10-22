泰王妃詩妮娜「狐假虎威」爭王后大位　慘遭廢妃並撤所有軍銜

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）泰王瓦吉拉隆功今年(2019年)7月才冊封34歲的少將詩妮娜為妃子，時隔不到3個月，他昨(21)日在政府公報上宣布，由於詩妮娜一直想爭王后大位，因此泰王以「不忠」為由，撤銷詩妮娜所有軍銜和妃子頭銜。

泰國王室向來被視為神聖不可侵犯，也受誹謗法令保護。任何人若公開議論王室可能被扣上誹謗或侮辱王室的罪名，可被判刑最長15年。

中央社報導，泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）今年5月初加冕典禮前和蘇堤達（Suthida Vajiralongkorn）結婚，並冊封她為王后蘇堤達（Queen Suthida）。7月28日又冊封詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）為妃子。

詩妮娜有少將軍銜，這是1932年泰國實施君主立憲制以來，泰王首度納妃。

然而，泰國政府公報21日刊登泰王署名的公告表示，由於詩妮娜一直阻撓蘇堤達擔任王后，想要自己當王后，雖已當上妃子還心生憤恨、不知滿足，借國王之名狐假虎威為己牟利，因此泰王撤銷詩妮娜所有的軍銜和妃子頭銜。

泰國王室宮務處8月26日罕見地公布詩妮娜的照片和簡歷，除了有詩妮娜和瓦吉拉隆功穿正式服裝的照片外，還有兩人身著軍服的合照。詩妮娜的獨照包括她在軍機上準備跳傘的畫面，還有多張她駕駛軍機的照片，令泰國社會一片譁然。

當天公布的還包括她的簡歷。詩妮娜生於1985年1月26日，現年34歲，是北部難府（Nan）人，2008年畢業於陸軍護理學校，具有護理專科的學士學位。詩妮娜曾受過叢林軍事訓練、參與夜間跳傘及私人駕駛課程等。

在此之前也就是10月17日，泰國眾議院剛剛通過一項緊急命令，強化泰王的軍事控制權。根據這項緊急命令，駐在曼谷的第1步兵團和第11步兵團的部分兵力和預算，將從軍事指揮系統轉移至王室安全指揮部。也就是泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）可以直接指揮這些部隊。這項行政命令在10月1日生效。

泰國王室宮務處8月公布多組詩妮娜的照片。圖為瓦吉拉隆功和詩妮娜的合照。（中央社/王室宮務處提供）