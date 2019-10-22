高年級設計師！台日創意面對人口老化　歐吉桑也有春天

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣創意設計中心（以下簡稱台創）與日本神戶設計創意中心（以下簡稱神創）攜手推出「Life Is Creative」展覽，呈現「高齡化社會設計」結合老人長照與創意設計的精選案例，已於日本登場並將於11月26日移師台灣設計館展出。

台創發布新聞稿表示，隨著醫療技術的進步，台灣正式邁入高齡化社會，形成新型態的生活模式與消費行為。台創在「設計驅動跨域整合創新」的精神下，啟動「社會創新暨永續設計平台」，和民間設計團隊共同打造全齡化友善環境；而這個平台不僅是為長者設計，而是與長者一起設計，目標是讓青銀跨世代共同學習成長。



展出方式有別於傳統展覽，是從策略面討論每一個案例的流程與步驟，以日系簡約風格插畫來呈現，並穿插參與者的訪談，提供豐富的研究資料；現場也陳列案例紀錄照片與道具物件，從設計面、執行面等多元面向，讓日本觀眾完整了解台灣成功經驗（圖/台創）

在種多案例中，台創分享，「DreamVok意集設計」與「5% Design Action」兩個團隊針對長期照顧失能或失智長輩的家庭，聯手打造兩個計畫，分別是「Free Day喘息旅遊」和「聊癒點心舖-創新失智症非藥物輔療商品」，以生態旅行、輔療創作等模式，協助照顧者引導長輩重建家庭生活記憶。而他們正進行的新計畫「高年級設計師」，是招募熟齡族、年輕設計師加入專業服裝設計團隊，打造多元情境的熟齡新概念服飾系列。



「聊癒點心舖-創新失智症非藥物輔療商品」（圖/主辦單位）

另外，「水藝有限公司」推出的「食憶」計畫，邀請地方長輩們為游子下廚，分享私房拿手菜，點亮顧客童年記憶裡最懷念的味道，不僅飽足飢腸轆轆的胃，也點亮了餐桌前的歡聲笑語；當神戶代表前往「食憶」參訪時，長輩們精心烹煮台式臭豆腐作為招待，特殊口感讓日本人大為驚艷，也因此促成本次開幕晚會的精采廚藝秀。

而「弘道老人福利基金會」自2007年起執行「不老騎士」計畫，協助長輩完成騎機車環島的夢想，在台灣引起相當大的話題，2012年紀錄片一上映即破全台紀錄片票房紀錄，這股不老圓夢的熱血浪潮也延續至今。

神戶中心則從眾多案例中，精選出七個兼具創新能量與交流成果的典範案例，邀請於一年一度的「LIFE IS CREATIVE」展出；除了上述五個案例外，日方也關注到「有本股份有限公司—好好園館計畫」、以及「財團法人老五老基金會—OLD YES！照顧咖啡館」。

台創說明，這兩個案例都源自於台中市，透過駐點的專案管理員、護理師、社工師等，掌握在地長輩的生活需求，像是舉辦課程與技藝工作坊，提升民眾參與融入社區，實現在地服務、在地老化的理想。這些計畫背後的活力，是源自台灣社會設計工作者的共同努力。

另外，神創的案例中，讓男性長輩學習製作麵包的「歐吉桑的麵包教室」，透過學習到的技能為家庭和社區奉獻付出，老人也從中發現新的挑戰和樂趣，此計畫除了神戶之外，目前已擴展到佐賀縣及廣島縣，持續以這個核心理念在各地發揮影響力。



「食憶」計畫由長者下廚（圖/主辦單位）



「不老騎士」計畫（圖/主辦單位）

值得一提的是，神戶當地對台灣經驗相當好奇，特別規劃四場「台日交流系列講座」，邀請台灣團隊與當地經營單位進行交流座談；首場論壇台灣代表有「食憶」負責人陳映璇、「Old Yes！」負責人游麗裡，與神戶「歐吉桑麵包教室」負責人加藤慧，共同討論「食的孕育」議題。

第二場論壇則由「高年級設計師」共同發起人呂承慧，與神戶「成人的縫紉教室」見寺貞子為熟齡時尚設計提出新見解；第三場由台灣靜宜大學社工系教授紀金山分享台中「好好園館」的長照經營經驗；最終場討論的議題為「熟齡族的夢想與生活價值」，由「不老騎士」計畫代表李若綺主講，與東海大學工業設計系教授陳明石、李俐慧對談，帶來另一種「嶄新老年人形象」的觀點。

該展以日本「神戶設計創意中心」為首站，自即日起展至10月27日，緊接著台創中心也將邀請神戶策展團隊來台，將於11月26日至明年2月23日，更多詳情請前往官網查詢。



「高年級設計師」透過青銀共創打造理想生活（圖/台創）