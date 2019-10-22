日皇德仁即位禮 東京2.6萬警力維安防恐攻

日本今天將舉行日皇德仁向國內外宣告即位的「即位禮正殿之儀」，由於國內外冠蓋雲集，東京都警視廳在全日本警力支援下投入約2萬6000名警力維安，並嚴防可能的恐攻行為。

「即位禮正殿之儀」將於日本時間下午一時舉行，德仁將登上皇居宮殿「松之間」的「高御座」，在國外元首及各國代表等人面前致詞宣告即位。觀禮人士總計約2000人，其中日本國內人士約1600人，國外部分則有代表175個國家或地區、聯合國、歐洲聯盟等的元首、王族、祝賀使節等約400人。

● 時隔約20年再設立最高警備總部

警視廳繼1999年全日空航班遭劫機以來，將再度設立由最高長官警視總監擔任指揮官的「最高警備總部」，負責整體維安工作。

日本放送協會（NHK）報導，為確保來自全球VIP賓客及民眾安全無虞，警視廳得到全日本警察約5500名特別派遣部隊的警力支援，最多時可投入2萬6000人維安。

警視廳上一次接受特別派遣部隊是在1993年德仁與皇后雅子結婚遊行時，距今已26年。這批部隊主要來自大阪府警、愛知縣警、長崎縣警等日本各地警察單位。

各地警察單位的機動隊員，也跟警視廳負責重要人士維安的SP特勤人員共同執行維安勤務。

「即位禮正殿之儀」舉辦地的皇居及赤坂御所等皇室相關設施、各國大使館及祝賀使節下榻飯店附近，警視廳也部署多數警力，強化車輛盤查工作。

● 專門部隊因應可疑無人機等可能恐攻

警視廳也部署專門部隊負責因應可疑無人機，可用電波干擾飛行，或是直接攔截可疑無人機。

警視廳也動員因應恐怖攻擊的「緊急時快速反應部隊」（ERT），及在海上使用水上摩托車的「沿海快速反應部隊」（WRT），強化海域部分維安。

由於東京都內已聚集來自逾170個國家或地區的重要人士，在警備稍嫌不足，卻又常有很多人群聚集的地方被稱為「軟目標」，例如機場與車站等場所，也是強化維安的區域。

警視廳除了在鄰近東京都市中心的羽田機場增加反恐部隊人數，也警戒是否有可疑無人機等狀況。

針對東京車站這類大型站體，警視廳也加派巡邏警力提高「見警率」。

為避免有心人士利用車站內的投幣式置物櫃放置爆裂物，警視廳已要求鐵道業者暫時關閉鄰近皇居與赤坂御所的站內投幣式置物櫃。

就在這個敏感時刻，日本讀賣新聞報導，今天清晨5時45分在靠近皇居的首都高速公路環狀線千代田隧道內，發生一起卡車起火事件，並延燒到卡車上所承載的6輛汽車，警方研判卡車是在行駛過程中爆胎，排除恐怖攻擊。

● 維安重點從防反皇室抗爭變成防恐攻

令和即位禮距離上次平成即位禮大約已過30年，兩次的維安重點顯有不同。

上皇明仁即位時，日本反皇室激進派人士針對皇室連串儀式進行攻擊，對皇室相關設施發射迫擊砲彈，並在神社縱火等，一年內就發生143起激烈抗爭事件。

明仁「即位禮正殿之儀」在1990年11月12日舉行，光是這一天就發生34件激烈抗爭，甚至位於東京都新宿區的警視廳單身宿舍，還發生被放置爆裂物，造成一名警官身亡、8名警官輕重傷的攻擊事件。

但隨著時代演變，反皇室激進派人士的抗爭已漸漸不受社會支持，因此反皇室激進派人士轉換路線，全力投入民眾運動與勞工運動。

日本警方這次將維安重點放在利用身邊可得物品進行的恐怖攻擊，例如發生在國外駕車衝撞鬧區人群的攻擊「軟目標」事件，或是利用無人機承載爆裂物攻擊特定人士等。

因此，警視廳除了使用能因應車輛衝撞的特殊設備及大型車輛堵住道路，也部署專門部隊負責處理可疑無人機。