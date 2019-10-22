台北藝博眾星雲集　增四成新藏家破千萬成交

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2019 ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會（以下簡稱台北藝博會）齊聚全球141家畫廊精選鎮店名作展出，吸引海內外專業藝術策展人、美術館館長、頂級藝術藏家等貴賓參加，現場更是星光熠熠，藝人藝術家郭彥甫於宛儒畫廊展出行李箱系列，創作更在預展當天被藏家相中，名人汪小菲、帥氣型男丁春誠、全聯先生邱彥翔祥等都前來參觀。

年度盛事台北藝博會展出當代繪畫、雕塑、裝置等創作，橫跨各類議題，已於台北世貿一館落幕。主辦單位中華民國畫廊協會理事長發布新聞稿指出，參展畫廊普遍表示今年有近4成新藏家出現，為超過三千件的藝術精品提供進入學術研究及銷售的多元渠道，也替來自12個國家地區的141家參展畫廊，開拓與海內外藏家及國家藝術平台交流的機會。

台北藝博會透露，海外畫廊成功收攏藏家關注：首度參展的倫敦畫廊Gilden's Art Gallery與北京藝術糧倉皆買氣火熱，前者售出國際大師Pablo Picasso與Francis Bacon的作品，後者則賣出3位藝術家，共16件作品；法國首度參展畫廊藝吾界也順利成交Hans Hartung的創作；台灣白石畫廊售出草間彌生、小松美羽、奈良美智等多件作品；日本的翠波畫廊售出藤田嗣治與羅蘭珊的作品。

許多畫廊表示，部分藏家在今年展售過程中出手迅速，在展覽頭幾日即有大宗交易、洽售過程迅速而流暢；展期間則有多家展商傳出完售、破千萬與數百萬佳績，證明了台灣的藝術購藏市場相當有實力，給予展商十足信心。



藝術教育日（圖/台北藝博會）

此外，ART TAIPEI也兼具教育意義，與教育部合作推出「藝術教育日」，今年全台共有870位師生參加該計畫，紀錄超過往年。活動特與臺師大藝術學院合作，邀請專業教學及藝術相關背景學生導覽解說，並在江學瀅老師的帶領下，於21日上午參觀 「MIT新人推薦特區」後，齊於工作坊創作獨一無二的藝術紀念。

中華民國畫廊協會理事長鍾經新指出，ART TAIPEI 除了規劃藝術展演外，還肩負引領台灣美學教育的任務，希望能永續發展。

ART TAIPEI 更與5大藝術文化基金會攜手合作，打造藝術基金會特區，看見台灣更多重要藝術機構，對藝術教育的熱情與耕耘；展出單位包含學學文化創意基金會、帝門藝術教育基金會、白鷺鷥文教基金會、台北國際藝術村和麗寶文化藝術基金會。

2020台北藝博會將於10月22日至26日登場，詳情請前往官網及臉書查詢。



郭彥甫行李箱系列創作（圖/Lyla Liu）



學學進行為期12年的「感動生肖藝術家彩繪」助學計畫，今年因是豬年，為最終生肖，而顯得別具意義，所以特藉本次展區，回顧此計畫一路走來的點點滴滴（圖/Lyla Liu）



帝門藝術教育基金會則展出30年來在不同時期推動藝術教育的成果，他們透過展覽、推廣、藝術評論、出版品來詮釋當代藝術的時代性意義（圖/Lyla Liu）