環保署啟動網購包裝減量 預計年減1700噸包材

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）收到網購郵包的快樂，只有買的人才知道，但是隨之而來的過度包裝帶來的垃圾造成環境極大負擔。環保署與12家網購平台共同執行「網購包裝減量」，預計第ㄧ年可減少1,700公噸包材。

環保署昨（21）日台北市西門紅樓舉辦記者會，宣布啟動「網購包裝減量」，由環保署張子敬署長親自授予參與的12個網購平台「網購包裝減量標章」，並呼籲消費者至有此標章的網購平台消費。

根據媒體推估，每年使用超過8千萬個包裝箱（袋），環保署指引規劃於今年底前達成包裝材重量應低於包裹總重10％、封箱膠帶長度應低於包裝箱長度高度總和的2.5倍。

2020年底前達成包裝材使用單一可回收材質、包裝材使用一定比例以上再生料製作、包裝印刷面積小於50％、包裝不使用PVC；111年底前達成網購包裝出貨使用可重複循環的包裝箱（袋）比例達10％。

環保署表示，參與此計畫的網購平台業者每年出貨量約4千2百萬件，約使用1萬7千公噸的包材，減量指引實施後，預計第ㄧ年可減少1,700公噸包材。

環保署說明，此次獲得「網購包裝減量標章」的網購平台共12個，包括PChome線上購物、蝦皮24h、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城、博客來、生活市集、PChome商店街、神腦生活、台塑購物網、IKEA、台糖易購網，未來消費者能在以上網購平台網頁看見標章，網購認標章再消費，減少包裝更環保。