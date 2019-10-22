繁育台灣受脅植物葦草蘭 特生中心保存遺傳基因

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導) 漫山遍野的葦草蘭景像可望重現，農委會特生中心今(2019)年在林務局「國土生態保育綠色網路建置計畫項」下，針對已列為極危物種的植物進行保育策略的研擬。

依據文獻記載，葦草蘭在亞洲分佈廣泛， 從喜馬拉雅山脈到中國南部、台灣及日本，馬來西亞、 印度南部亦有分佈。

在台灣，葦草蘭是我國早期平原或淺山常見的蘭花， 主要分布於中、北部海拔1,000公尺以下山區， 以及平地路旁向陽草原、田野、田壠邊或岩石地形，常與禾草混生。

由於低海拔土地陸續開發、農業需求、 農田和道路旁除草劑的施用以及商業採集等影響， 使得現在葦草蘭原生育地僅剩個位數，成熟植株少於250株，2 017年台灣維管束植物紅皮書名錄中，葦草蘭被列為極危(CR) 物種。

葦草蘭（Arundina graminifolia）為蘭科 (Orchidaceae)植物，又名竹葉蘭， 因外形似小型的竹子而得名， 另因開花時花形似粉紅色小鳥飛踞枝頭隨風晃動， 所以也稱為鳥仔花。

由於葦草蘭目前生存狀況危急，經由特生中心在原生育地調查的同時， 該中心在不傷害野外植株及不破壞原生地族群的原則下， 進行種原確認、繁殖與保存工作。

據該中心表示， 在植物組織培養室建立以後，即會先評估原生地族群的狀況， 再依據保育繁殖策略進行繁殖工作，因此只需要幾個果莢、種子， 或者是高芽、葉芽及花芽等組織， 就可以完成有性及無性繁殖與保存的工作。

葦草蘭。(特生中心提供 / 陳奕銘攝)

葦草蘭。(特生中心提供 / 陳奕銘攝)