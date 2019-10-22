教育部創意「反霸凌」網友讚爆　揭露明星暗黑過去

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）幫別人亂取綽號很好玩嗎？校園職場上霸凌事件層出不窮，許多意外更屢登新聞版面，教育部製作系列創意廣告並將邀請名人分享過去遭霸凌的經驗，也鼓勵被霸凌者勇敢說出來。

教育部官方臉書於昨（21）日發文說明，關於霸凌，第一線的教育工作有許多觀察與努力，將在10月23日邀您聽聽他們的故事，不過在這之前，有幾位曾經的被霸凌者，想站出來讓大家認識。

從該貼文可見，8件來自不同學校的制服上面繡有「娘炮」、「高額頭」、「太平洋」等8個綽號，代表8位曾經遭受霸凌的受害者，截至今日上午10點該貼文已破2萬人按讚，8千多次分享，引發熱議。



（圖/教育部臉書）

網友鬼才阿水於下方留言表示，這個企劃絕對是教育部最成功的專案之一，透過年輕人所喜愛的網紅，來讓更多人關注。

教育部透露，這8件制服的原有者，或許你曾聽過他們的名字，他們都是youtuber或是影劇名人，也許你無法想像他們曾有這樣的過去，他們並未被過去的經歷，限制了未來，請大家猜猜，這8件制服的原有者分別是誰，找到他們現在的名字和真正的模樣。

教育部鼓勵，如果遭遇霸凌，請勇敢地說出來，向導師、家長反映；向學校投訴信箱投訴；向縣市反霸凌投訴專線投訴；向教育部 防制校園霸凌專線（0800-200-885）；於校園生活問卷中提出或是向其他管道（警察、好同學、好朋友）述說。