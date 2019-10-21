迎戰5G！Verizon Media 宣佈加入中華電信5G領航隊

2020即將迎來5G元年，各式應用場景將逐漸落地發展， 驅動產業創新變革！VerizonMedia今(21)日宣布正 式加入「台灣5G產業發展聯盟-中華電信領航隊」，期許攜手台灣 產業展開多元合作，提升內容應用領域即戰力，為消費者打造更豐富 的沈浸式影音體驗。VerizonMedia與中華電信更發表《 台灣消費者5G意願大調查》[1]，以探索更多5G發展機會：高 達9成受訪者聽過5G，並對其高速傳輸特性最有印象；有超過8成 消費者願意轉換使用5G服務，其中高畫質影音、智慧生活（ 包括遠端醫療、遠端控制救災、遠端照護、物聯網/智慧家電）、A R應用三大發展領域備受期待！

Verizon Media迎戰5G，加入中華電信5G領航隊為影音娛樂內容應用 領域帶來即戰力！

為加速推動台灣5G發展，中華電信5G領航隊自成立以來， 已與國內外產業、官方、學界與研究單位逾50個機構及企業結盟， 以2020年領航台灣5G商用為目標，共同建構5G產業鏈； 而深耕台灣超過20年的Yahoo (Verizon Media)，則整合母公司、亦是全美領先電信商Verizon 的全球資源，致力發展5G世代的多元創新內容應用。 在相同理念驅動下，雙方正式宣布Verizon Media加入「台灣5G產業發展聯盟-中華電信領航隊」，為影 音娛樂內容應用領域帶來即戰力！

Verizon Media亞太區共同董事總經理王興表示，「5G超高速、 低延遲、大連結的特性，將引領人們邁入10倍速的狂飆時代， 其影響性可被喻為第四次工業革命，同時也將推動所有產業的數位轉 型！Verizon Media擁有全球領先的動態捕捉裝置、結合AR (擴增實境)/VR(虛擬實境)/MR(混合實境)的XR (延展實境)技術資源，並整合YahooTV內容創作優勢，相信 加入中華電信5G領航隊之後，除了可全面加速在地內容應用發展外 ，更期許透過跨領域合作，為消費者帶來創新的沉浸式影音體驗。我 們期待透過科技與內容的結合，創造5G應用的更多可能，為台灣社 會帶來更多美好的轉變與正面力量。」

中華電信5G領航隊共同執行長暨中華電信執行副總經理林國豐指出 ，「5G將翻轉產業生態，帶來新時代， 也是導引出各種新商業模式的重要關鍵。中華電信積極發展5G產業 鏈上的各種合作機會。未來5年全球線上影音市場將快速成長[2] ，對消費者來說最有感、超快速發展的5G應用領域， 將首先發生在影音娛樂，而Verizon Media正是這領域的佼佼者， 期待未來雙方共同發想打造各種創新應用，提升軟體、 內容與創新能量，加速台灣5G服務及產業發展。」

超過9成消費者聽過5G，逾8成想轉換！高畫質影音、智慧生活、 AR應用3大領域最受青睞

5G勢不可擋，記者會中並發表《台灣消費者5G意願大調查》，剖 析消費者對5G的看法，挖掘潛在發展機會點，以作為在台灣推動5 G應用服務的重要基石。Verizon Media國際消費者洞察暨數據分析總監蘇建勳指出：「5G不只 是電信或網路科技上的進步，更重要的是如何透過滿足消費者需求、 掌握產業升級甚至是全新營運模式的機會。從調查中發現，超過9成 (92%)消費者聽過5G，其中近8成(77%) 對其高速傳輸特性最有印象， 更有4成消費者認為5G將為人類生活和社會各層面帶來顛覆性的影 響，近6成(56%)消費者期望5G能在未來1- 2年內完全普及，並有逾8成(83%)有意願轉換為5G服務， 這些數據清楚反映出消費者對於5G相關應用與服務的期待。」

進一步探詢消費者最期待的應用，主要聚焦3大領域：高畫質影音、 智慧生活（包括遠端醫療、遠端控制救災、遠端照護、物聯網/ 智慧家電）與AR相關應用。其中，7成以上(74%) 消費者有體驗過AR擴增實境，約有8成曾體驗過AR的消費者[ 3]，認為AR將提供更富娛樂性、互動性及身歷其境的體驗， 並帶來更智能便利的生活，而旅遊、購物、 遊戲則是消費者最期待應用AR的三大領域。

Verizon Media與中華電信5G領航隊開展兩大合作方向：

5G實驗場域開展創新內容、打造沉浸式行動影音新體驗

根據思科研究[4]，至2020年，將有超過75% 的全球行動數據流量來自影音， 2021年時影音內容將佔所有網路流量的80％；而透過5G則將 帶來更快速穩定、更高畫質的影音串流及內容服務，建構更豐富的沉 浸互動體驗平台，並讓AR、VR、360環景等XR創新技術應用 更為普及。

Verizon Media加入中華電信5G領航隊後， 期許為影音娛樂內容應用領域帶來即戰力， 未來可在中華電信5G實驗場域針對創新內容應用進行更多實作， 有機會讓更多消費者現場親身體驗； 而這僅是雙方在內容應用合作的第一步，未來VerizonMed ia與中華電信5G領航隊將針對沈浸式行動影音體驗，整合雙方技 術資源及內容創新能量，開拓更多元的合作機會。