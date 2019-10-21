土城區承天路路殺改善工程完工 幫動物尋找安全的路

新北市土城區大安里通往承天禪寺的承天路， 道路沿線山林茂盛，是野生動物棲息與活動的重要場所， 但常見有青蛙、蛇等動物路殺情形， 新北市農業局辦理道路路殺改善工程，幫動物尋找安全的路， 已於今(21)日完工。

承天路因風景優美的桐花公園與登山步道， 是信眾及登山遊客出遊的好所在，相較其他山區道路車流量較大， 且沿線生態豐富，為避免路殺情形發生，經新北市農業局辦理會勘， 並委請行政院農委會特有生物研究保育中心林德恩老師(路殺社成員 )協助調查該路段動物路殺之熱點範圍， 選定桐花公園入口附近辦理路殺改善工程。為了讓動物安全通行， 專家建議避免用動物會攀爬而喪失誘導效果的網狀阻隔，而採用抗U V之塑布圍籬進行阻隔並誘導動物至新設動物通行廊道， 且塑布圍籬基礎不採混凝土結構， 以避免過度擾動邊坡及既有生態環境， 並可視後續路殺觀察情形來調整阻隔位置。

本工程施工時為避開人潮車潮，施工廠商配合調整施工時間， 將影響程度降到最低，大安里長張俊隆表示， 土城承天路是當地里民及登山遊客出入的主要道路， 為保護動物免於路殺， 感謝新北市政府的用心及能如期如質完成改善工程。

新北市農業局長李玟表示，土城桐花公園附近自然生態豐富， 多有珍貴的兩棲動物，如褐樹蛙、拉都希氏赤蛙、翡翠樹蛙等， 農業局辦理路殺改善工程，以期降低動物路殺情況， 保護人車及野生動物通行安全。