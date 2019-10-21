根據台灣證券交易所統計，上週（2019/10/14~2019/10/18）外資在集中市場總買進金額為2,509.49億元，總賣出金額為2,062.14億元，買超為447.35億元，另統計自2019年年初至10月18日止，外資總買進金額為6兆2,429.46億元，總賣出金額為6兆1,789.79億元，累計買超為639.67億元。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為14兆747.44億元新台幣，占全體上市股票市值的41.73%，較10月9日的13兆5,941.78億元新台幣，增加4,805.66億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：鴻海：買進173,794千股，賣出76,253千股，買超97,541千股。

第二名：群創：買進189,901千股，賣出128,582千股，買超61,319千股。

第三名：友達：買進133,621千股，賣出80,263千股，買超53,358千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：旺宏：買進30,888千股，賣出63,197千股，賣超32,309千股。

第二名：仁寶：買進22,111千股，賣出45,514千股，賣超23,403千股。

第三名：元大金：買進53,920千股，賣出69,139千股，賣超15,219千股。