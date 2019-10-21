108.10.21 櫃買中心 (例行記者會統計資料)

櫃檯買賣股票市場現況：

一、開戶數：

本年10月18日累積開戶數為16,355,310戶，較10月9日累積開戶數為16,339,194戶，增加16,116戶，增幅約0.10%。另本年10月18日現股當日沖銷累積開戶數為1,894,832戶，較10月9現股當日沖銷累積開戶數1,888,270戶，增加6,562戶，增幅約0.35%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年10月18日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數176,060戶較10月9日開戶數175,851戶，增加209戶，增幅約0.12%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至10月18日止日均值為306.91億元，總成交金額為58,312.38億元，其中盤後定價交易金額為193.48億元。另本年度截至10月18日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.83%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為33.87%。

(二)本年度第三季季成交值達1億元以上之自然人投資人為3,304人。

(三)本年度興櫃股票截至10月18日均值為7.37億元，總成交金額為1,400.77億元。

四、本年度上櫃有價證券截至10月18日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計650家，較上週(截至10月9日止)得為信用交易家數645家，增加5家。

(二)融資餘額為499.86億元，較上週(截至10月9日止)融資餘額491.74億元，增加8.12億元，增幅約1.65%。

(三)融券餘額為98,409張，較上週(截至10月9日止)融券餘額97,200張，增加1,209張，增幅約1.24%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為12.20%，較上週(截至10月9日止)之比例12.23%，減少0.03%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.35%，較上週(截至10月9日止)之比例0.36%，減少0.01%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(108)年度截至10月18日止，累計營業天數192日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計127期，發行餘額為5兆4,809.64億元，較上週增加143.47億元。

(二)普通公司債已上櫃計113家560期，發行餘額為1兆9,055.80億元，較上週增加22億元。

(三)轉換公司債已上櫃計155家185期，發行餘額為1,245.22億元，較上週增加20.01億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.15億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計35家363期，發行餘額為9,553.81億元，較上週減少25.6億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為36.32億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計652期約1,708.47億美元，較上週減少2.35億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為36兆7,296.53億元，日均值為1,913.00億元，包含：

1.買賣斷交易5兆3,312.32億元，日均值為277.67億元，佔總成交金額比例為14.51%，其中：

等殖成交系統買賣斷成交金額為3兆6,471.96億元，佔買賣斷成交金額比率為68.41%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1兆6,840.36億元，佔買賣斷成交金額比率為31.59%（包含政府債券8,092.50億元，日均值為42.15億元；普通公司債7,027.03億元，日均值為36.60億元；金融債券1,531.41億元，日均值為7.98億元；外國債券189.42億元，日均值為0.99億元）。

2.附條件交易31兆3,984.21億元，日均值為1,635.33億元，佔總成交金額比例為85.49%，其中等殖成交系統成交金額為3,769.36億元，佔附條件成交金額比率為1.2%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為7.45億美元，以澳幣計價之成交金額為0.10億澳幣，以人民幣計價之成交金額為28.99億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.07億紐幣，以南非幣計價之成交金額為2.75億南非幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為110.83億美元，以澳幣計價成交金額為0.48億澳幣，以人民幣計價之成交金額為136.66億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為3,419.00億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交3,419.00億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為3,449.50億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共19家，契約流通餘額共計512.28億元，本年度累計成交金額為354.01億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計791.20億元，本年度累計成交金額為608.61億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,533.74億元，本年度累計成交金額為1,329.32億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額2,896.00億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計619.68億元，本年度累計成交金額1,960.64億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計3.19億元，本年度累計成交金額121.44億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額4,122.45億元。

上櫃相關業務:

一、截至108年10月18日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：775家 (包含外國公司35家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：17家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數1家(安碁資訊)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：3家(東捷資訊、明達醫、捷流閥業)

(六)待審議：3家 (伊雲谷、映興、山富)

二、截至108年10月18日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：243家 (包含外國公司7家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：30家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：0家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：28家（90至107年度累計申請計1,626家）

三、截至108年10月18日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：90家

(二)累計登錄創櫃板家數：158家

(三)當年度累計輔導家數：25家（102至107年度累計輔導計290家）

四、截至108年10月18日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,108家

五、截至108年10月18日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家

(二)可轉換特別股已掛牌支數：1支

六、預計於未來一週掛牌公司(108.10.20~108.10.26)：

(一)一般類股：

無

(二)興櫃股票：

無