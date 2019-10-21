深化國際教育課程 新北徵選課程方案表揚優良教師

新北市政府教育局今（21）日在江翠國小舉辦「 107學年度教室連結網絡社群績優評選」暨「 108年度國際教育暨多元文化融入課程方案徵選」頒獎典禮， 教育局蔣偉民副局長親自頒獎感謝積極推動國際教育的教師， 現場也邀請推動國際教育市級典範學校分享推動心得。

副局長蔣偉民表示，新北市推動教室連結網絡社群計畫， 從103年有18校試辦，迄今已擴增至80校參與。 透過全球性教育網絡平台及資訊通訊科技， 學生在教室內就能與世界各國的師生交流學習。

今年參與的80校與全球五大洲共58個國家跨國學習， 將本市多元豐富的在地課程，分享到世界各地，開闊學生國際視野。

教室連結網絡社群計畫是由正德國中、竹圍高中、 江翠國小與瑞芳國小等輔導團隊運用網路資訊科技， 帶領區域內聯盟學校進行國際教育夥伴合作與深耕課程教學， 透過iEARN平台進行節日賀卡交換、Developing Map、Flat Stanley、明信片、國際筆友等方式， 與國際夥伴學校進行交流，培育學生具備國際素養。

107學年度獲選「市級典範學校」的有竹圍高中、二重國中、 義學國中、成功國小、江翠國小及忠義國小6校。竹圍高中進行姐妹 校賀卡交換及線上網絡交流等跨領域的國際課程； 江翠國小與新加坡永青國小進行特色課程與專題分享， 開拓學生的學習視域。

今日6位市級優良教師也分享面對全球化的時 代，如何打破學習框架，勇於嘗試創新與改變的歷程。

今天也同步頒發國際教育暨多元文化融入課程方案獲獎作品，共有2 6位教師獲獎。三民高中林承龍主任及賴淑娟老師設計「Our Action for Human Rights」方案， 帶領學生從國際人權事件中理解發生的背景與處境， 並引導學生反思臺灣人權發展，體會人權維護之重要， 榮獲國際教育類中學組特優獎。

新興國小陳思婷老師及修德國小杜欣 容老師設計「知識改變命運—我的成長來自行動」方案， 結合社會領域課程，以「放眼看世界」為主題， 比較世界各國學生的受教過程，延伸探討兒童的學習權益， 榮獲國際教育類小學組特優獎。民安國小邵錦華老師設計「 萬里飄香」方案，藉由時間脈絡探詢台灣飲食文化， 從而帶領學生探究各國的地理環境、氣候條件、歷史淵源、 宗教信仰、文化特質、價值觀念等，榮獲多元文化類小學組特優獎。