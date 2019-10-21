采旺興業及來特投資98億元聯貸案臺灣企銀統籌主辦

臺灣企銀統籌主辦采旺興業股份有限公司及來特投資股份有限公司兩件聯合授信案，於108年10月21日舉行簽約儀式。聯貸案獲得華南銀行、第一銀行、台新銀行、元大銀行、合作金庫、兆豐銀行、彰化銀行、日盛銀行、台中銀行及高雄銀行等參貸銀行熱烈參與，兩案合計總聯貸簽約金額新台幣98億元，兩案合計超額認購總金額逾原籌組目標75％，顯見銀行團對特力集團經營管理現況的肯定，對其營運展望亦深具信心。

特力集團貿易事業佈局全球，在全球擁有11個據點，於臺灣、德國及美國等地設有物流中心，服務Walmart、Costco等全球大型零售通路客戶，在零售事業創建「特力屋」、「HOLA特力和樂」及「HOLA CASA」等知名零售品牌，提供居家生活商品及服務。

該集團深耕經營「家」的產業，業務橫跨貿易、零售、電子商務、商品設計、採購、室內裝修設計與營建等領域的全方位大型事業體，為立足台灣的全球整合型企業。

特力集團旗下特力和樂2018年榮獲服務業奧斯卡獎之稱的「遠見五星服務獎」；2019年初再度締造里程碑，於特力屋及特力和樂多家門市打造全台灣首家整合虛擬與實體的購物體驗的「Hoi!好好生活智慧門市」。

近期更展開「社區管家」講座提升與社區民眾之互動服務及體驗活動，提升顧客黏著度並帶動門市業績成長，加上穩定成長的貿易事業，憑藉超過40年的全球貿易實務、採購與供應鏈管理等豐富經驗，相信必能持續創新並提供優質的貿易服務及居家商品，集團營收可望再創高峰。