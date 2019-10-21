非法移工身上刺「不後悔」 遭逮卻後悔失聯盼重新來過

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）移民署持續進行外來人口全國聯合查察專案，由各地專勤隊結合警察機關、勞政主管機關、海巡署、調查局以及憲兵指揮部等相關權責單位，10月19日動員678人，共同執行全國擴大聯合查察行動。

本次行動截至下午3點止，共查處逾期外來人口387人，其中失聯移工240人占大宗，印尼籍占51%，越南籍占47%。非失聯移工的逾期者147人，越南籍占56%，印尼籍占35%。

這些逾期外來人口中，同時被查獲涉及非法工作者104人、國人非法仲介35人，國人非法雇主140人。

移民署在今年上半年推動「擴大自行到案專案」，成效良好，專案結束後乘勝追擊，查緝人員假日不休息，北中南全臺大串聯，結合友軍單位展開查察行動，加強清查外來人口易聚集的處所，以及從事違法(規)活動的熱點處所，包含工地、外國商店、餐飲店、特種營業處所。

假日全臺各地查處行動都有所斬獲，北區新北市專勤隊在民宅內查獲多名失聯移工，身上均有「不後悔」中文刺青。

被查獲移工表示，對於來臺工作不後悔，但後悔選擇失聯這條路，如果以後還有機會來臺工作，一定會從事合法工作，不再失聯躲藏。

雲林縣專勤隊在大型工地執行查緝工作，被烏龍的失聯移工把查緝人員誤認為雇主，遭專勤隊將失聯移工和臉色鐵青的真正非法雇主一舉查獲。

移民署邱豐光署長表示，今年上半年推動一次性的「擴大自行到案專案」，雖然已經結束，但常態性的「自行到案」機制仍持續執行，不論是失聯移工或其他逾期者，主動到移民署各地專勤隊或其他治安機關自行到案，原則都能免予收容，依規定繳納新臺幣2千元至1萬元逾期罰鍰，由專勤隊協助安排儘速返國。