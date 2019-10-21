北市6地點獲穆斯林友善認證 中正紀念堂101都上榜

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台北市觀傳局今日表示，除首度將故宮博物院、中正紀念堂、台北101、兒童新樂園、芝山文化生態綠園及台北探索館等6處觀光景點納入「穆斯林友善環境認證」外，更增加28家旅館1,403間客房，符合國際穆斯林友善標準認證，今（21）日由台北市副市長蔡炳坤頒發認證標章，提供穆斯林旅客來台北住宿新選擇。

依據台北市觀光傳播局108年來臺旅客在台北市消費及動向期中調查報告，吸引穆斯林旅客到訪原因為風光景色宜人、民情風俗與文化及交通便利等。

其中穆斯林旅客最愛造訪的景點依序為西門町、台北 101和大稻埕等，且對於環境衛生、語言溝通、人民友善等均高度肯定，但也有旅客認為穆斯林祈禱室的設置普遍度、穆斯林友善景點與旅館等可再加強。

台北市的穆斯林友善旅館居全臺之冠，除原先獲認證的18家旅館外，此次再新增獲認證的28家旅館，數量增加155%。

為能接待穆斯林旅客，旅館將提供祈禱毯、標示麥加方位、裝設免治馬桶或淨下設施等，同時供應穆斯林旅客可食用的早餐

108年度來訪旅客人次量超過200萬的國立故宮博物院、中正紀念堂，配合此次推動穆斯林友善旅遊，於景點場域內設置祈禱室與淨下設施，以滿足更多元的旅遊需求。

芝山文化生態綠園充分活用園區空間，建置穆斯林祈禱室，開拓東南亞修學旅行客群。

兒童新樂園、台北探索館則持續優化場域內的穆斯林設施及服務，吸引更多東南亞及中東等穆斯林家庭旅遊客群，探索城市新樂園與台北城為概念的博物館。

台北101觀光旅遊處處長黃瓊萱表示，為因應近年來不斷增加的穆斯林旅客，101購物中心已在3樓設置免治廁所，並在5樓觀景台售票樓層提供穆斯林祈禱室，今年底前也將於89樓360度室內環景場域的洗手間增設淨下設施。