日本發現逾50隻紅火蟻「蟻后」　緊急滅蟻強化機場與65港口管控

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日本東京港近日發現超過50隻原產於南美洲且具有強烈毒性的外來生物「紅火蟻」蟻后，日本政府如臨大敵，今(21)日在首相官邸召開相關閣僚會議。官房長官菅義偉表示，因事態嚴重：「政府將各部門將努力合作，阻止其定居。」

今天會議中決定，除了全日本的港口與機場將緊急重新檢查，徹底做好邊境管控，也希望向醫療機構及消防機關提供資訊，避免紅火蟻在日本落地生根，造成農業與環境衛生方面嚴重的問題，以及經濟上的重大損失。

日本媒體報導，這群紅火蟻（Solenopsis invicta；Red imported fire ant, RIFA）是本(10)月7日於東京港青海碼頭週邊的公園及綠地發現的，將在該處放置誘餌，確認是否為其棲息地。此外，還將在有與紅火蟻定居國家定期航線往來的全國65個港口強化對策。

據了解目前在青海碼頭發現約750隻工蟻和50隻以上的蟻后。部分蟻后為了繁殖很可能飛離了巢穴。紅火蟻蟻后每到繁殖期就飛離巢穴，並在目的地構建新巢。在美國，紅火蟻藉著隨風遠距離移動或巢穴隨水漂流，迅速擴大棲息地。

據稱紅火蟻活動期持續至11月，12月以後會更難發現。日本環境省將迅速展開驅除工作。

中央社報導，日本國內首度發現紅火蟻，是2017年5月在神戶港內的貨櫃中發現，至今蹤跡已擴及14個都道府縣。

青海碼頭的貨櫃區上個月(9月)發現一隻有翅膀的紅火蟻蟻后，雖然已撲殺，但從本（10)月7日到11日間，又在約100公尺外的另一處蟻巢，發現超過50隻蟻后。