臺師大報考數神攀升　「團結力量」成超猛助攻

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）臺師大表演所力抗少子化成果佳，「109學年度甄試入學」報考總人數在三年內大幅成長了88%，該所所長夏學理表示，「團結力量大」乃是催生奇蹟的不二法門。

臺師大表演所發布新聞稿表示，「最棒的生日禮物！」，10月17日一早，臺師大表演所夏學理所長在接獲所辦公室傳來的「109學年度甄試入學」最終報考總人數後，雙手合十地置於額前做成謝天手勢，那一天，正巧是他的生日。

臺師大表演所指出，就在夏學理所長接任臺師大表演所所長當天，這位曾創辦「最難考EMBA」- 臺師大【國際時尚】GF-EMBA的「創意行銷」名師，即組成招生團隊並召開第一次招生會議。

臺師大表演所透露，夏學理所長集結表演所師生、校友與所辦同仁，以一支未列分文的「零預算」團隊，在短短僅兩個多月的時間裡，就將臺師大表演所「107學年度甄試入學」的總報考人數急拉20%；隔年，再提升23.3%；及至今年，再拉升27%。

臺師大表演所說明，若將109與106學年度相較，則臺師大表演所等於以兩年兩個多月的時間，就讓該所「甄試入學」的總報考人數，奇蹟式地攀升了88%。

臺師大陳昭珍教務長以「太猛了」三字來恭賀臺師大表演所。夏學理所長則以「師生、校友、所辦同仁，攜手共創高成長，同享15週年榮耀」，點出了「團結力量大」，乃是催生88%奇蹟的不二法門。

夏學理所長表示，「團結力量大」促使秉持「專業、開放、共享」三原則的臺師大表演所，在躋身為「原創音樂劇、鋼琴合作、藝術行銷」第一品牌的同時，自然地帶動起報考率，而陸續使得包括今（2019）年以來，表演所在大學部的B.F.A.學程「個人申請」項目上較去年成長30.77%，同時獲得增加「轉學考名額」，更成為臺師大全校唯一獲准增加招生名額的「碩士班」。

臺師大表演所欣逢邁入創所第15年，擁有包括諾貝爾獎得主高行健講座教授在內的超級師資群。這兩年，由於選以世界名校紐約大學(NYU)作為卓越標竿，兩度迎來了曾榮獲IRNE音樂劇獎、鋼琴合作名家Dr. Ana F. Zuim主任。

該所將於11月19至23日，邀請首度造訪亞洲的藝術管理名家 Dr. Richard G. Maloney主任，來台舉辦論壇、研討會等活動，詳情請前往官網查詢。



臺師大表演所（圖/夏學理提供）