〈財經主筆室〉今年雙11購物節 將成全球景氣榮枯風向球

全球最大的購物節「雙11」即將到來，除了各家電商紛紛摩拳擦掌，不想錯失這個今年最後提升業績機會外，對民眾來說這是個可比價、撿便宜貨好時機。但今年出現一個較特殊情況，今年雙11實際交易結果，將成為景氣榮枯的重要觀察指標，許多國家的產官學界，對此結果都格外好奇與關切。

中美貿易戰開打一年餘來，到底對經濟影響有多大？中國最新公布今年第3季GDP，大幅下滑至6%，創下近27年來新低紀錄。面對經濟持續走低該如何？拓展內需消費被中國官方視為維持經濟增長良策，但如何激勵民眾消費呢？媒體報導中國官方把腦筋動到「夜間經濟」，鼓勵民眾下班後別急著回家，好好去享受夜生活藉以刺激經濟。

淘寶天貓商城在2018年光棍節又破歷年紀錄，當天總交易金額達2,135億元人民幣（約308億美元、9,457億元新台幣），成立10年來年年創新高，去年更一舉突破2,000億元人民幣。中國官方不惜以鼓勵民眾夜生活來刺激內需，對這個年度大戲自然格外重視。今年天貓雙11必須要創新紀錄，交易金額若不進反退出現負成長，勢將引發民眾對未來經濟前景恐慌，絕對不利未來內需市場，今年有輸不得的壓力。

台灣經濟狀況似乎也有危機，經濟部公布最新外銷訂單統計，9月外銷訂單金額440億至450億美元，負成長6~8%，呈現連續11個月拉黑。估今年全年接單金額很難超過去年的5,118億美元，將呈現負成長，主要是全球貿易紛爭起伏不定，市場保守觀望，恐抑低外銷接單成長動能。既然外銷訂單受阻只能期盼內需來補助，電商年度重頭戲雙11結果，當然也極度受官方重視。

今年電商雙11交易不僅受到兩岸官方的重視，世界各國商家也高度關切，就以天貓商城去年雙11交易結果來看，總計有來自全球18萬個商家品牌供應商，若以商品內容來看，最受歡迎的進口商品國家包括有日本、美國、韓國、澳洲、德國、英國、法國、西班牙、紐西蘭、義大利等。亦即雙11熱絡與否，涉及的不僅僅中國商家，還涉及來自全球各地的商家，當然也包括台灣的廠商。

天貓商城雖是全球最大電商交易平台，但隨著雙11購物節興起，全球電商市場煙硝味四起，價格戰也愈加激烈，已對傳統零售商業者造成極大影響，全球零售龍頭沃爾瑪計劃向第三方賣家提供補貼折扣，以便壓低購物網站商品價格，迎戰電商龍頭亞馬遜，這種補貼第三方的競爭模式似乎有點眼熟，與過去台灣市場的網家與蝦皮之爭類似。

全球電商業者競爭激烈，銷售手法花樣百出，中國阿里巴巴就說今年天貓雙11期間，將有上萬套特價房源參與，台灣電商龍頭網家也宣布，今年雙11檔期將將成為首家開賣賓士汽車的本土電商。對所有電商來說，雙11是個重要銷售檔期，需絞盡腦汁擬定各種行銷策略，結果就看民眾買不買單？尤其目前全球經濟成長正處於停滯期間。