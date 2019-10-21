INGLOT首度參與 「2019臺北時裝週 x VOGUE全球購物夜」

世界四大時裝週御用國際彩妝品牌INGLOT首次參與今年的2019臺北時裝週 x VOGUE全球購物夜系列活動，至今INGLOT在全球80多個國家已有816個據點。過去INGLOT彩妝除了與紐約時裝週、巴黎時裝週合作以外，也擔任百老匯舞台劇首席彩妝品牌，最著名的有「獅子王」、「媽媽咪呀！」、「歌劇魅影」等。



去年(2018)甫進軍台灣的INGLOT表示，將在台灣持續與時尚界合作！這次他們非常榮幸能與溫芳齡老師合作。溫芳齡老師有20年以上教學經驗，曾任萊雅集團與嬌蘭等著名品牌專屬彩妝師，其學員遍及各大電視節目、時尚雜誌、婚紗業及美容機構。



今年度INGLOT參與的是10月10日於松山文創園區—北向製菸工廠「2019臺北時裝週 x VOGUE全球購物夜」的兩場時裝秀，分別是上午「亞洲新銳設計師時尚秀」的3個時裝品牌「TSUNG YU CHAN」、「CAHIER」與「TITAT」，及下午「臺灣設計師暨永續時尚發布秀」的5個時尚品牌「Ysanne」、「CATHMINE TAIPEI」、「Glam Chamber」、「RESEW’s x rin」與「CHENG PAI CHENG」。



當天INGLOT提供色彩多樣的彩妝以及專業的化妝師，結合溫芳齡老師領軍的慧妮克斯髮妝造型團隊，以彩妝的點綴帶給時裝作品畫龍點睛的效果，將整體造型帶至更高的境界。