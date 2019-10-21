天天一杯手搖飲　當心埋下痛風、三高和慢性腎臟病危機

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）據調查，過去18年來，青少年每天分別喝咖啡及茶的攝取量大幅成長75%，其中25%青少年每天更是喝超過500ml含糖飲料，不僅會導致肥胖及引發糖尿病，還會讓血中尿酸值大幅提高1.1倍，埋下未來痛風、三高與引發慢性腎臟病危機！

國家衛生研究院最新研究指出，青少年含糖飲料攝取量成長，2010至2011年較1993至1996年平均每日增加42.2克，且抽菸、飲酒、嗜吃甜食等習慣與總攝取熱量，均與飲用量呈現正相關，並證實愛喝含糖飲料與血中尿酸值、壞膽固醇升高有關！

研究中也發現手搖飲料店的竄起改變了青少年的飲食習慣，每天喝＞500cc以上的全糖含糖飲料的青少年，其BMI值高於25的機率是沒有攝取含糖飲料者的4.9倍；同時，BMI值愈高者，含糖飲料攝取量對尿酸的影響愈為明顯，而肥胖、血壓、尿酸，這些都是慢性腎臟病的危險因素。

台灣基層透析協會理事長楊孟儒提到，由於市面上多數手搖飲料或包裝飲品多添加玉米果糖，人體消耗果糖需要依賴肝臟代謝轉換成三酸甘油脂進而累積成脂肪，造成脂肪肝，長期食用恐會造成對肝臟負擔。

此外，果糖也容易磷酸化，中間產物之一為腺嘌呤，嘌呤又稱為普林，最後會形成尿酸，過多尿酸無法代謝將導致痛風。因此就算2、30歲的年輕人平時不吃海鮮不喝酒，也會因含糖飲料攝取過量而導致尿酸值升高。

研究顯示，每天喝含1至2份高果糖糖漿飲料的人，比一個月喝不到一次的人，高尿酸血症增加85%。長期尿酸過高者若合併出現肥胖、高血壓、高血脂等代謝異常的共病症，其痛風發作機率也升高，加速慢性腎臟病變病程。

國家衛生研究院群體健康科學研究所副所長許志成教授表示，當咖啡或茶已成為台灣青少年含糖飲料攝取的主要來源，高攝入量的含糖飲料與血清尿酸值的增加呈現高度相關，亦說明痛風機率恐提高。

因此呼籲政府、學校、家長重視培養兒童青少年好的飲食習慣，遠離糖飲、高油、重鹹食物等以免傷腎，老師們也應減少以買飲料當作獎勵學生的方式，培養兒童青少年優質健康識能，才能有效防治慢性腎臟病的發生。