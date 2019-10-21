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真假？！ 曹長青撰文 質疑蔡英文用48萬英鎊「買」博士證書

彭文正與林環牆18日在英國倫敦的記者會上，也提到關於48萬英鎊的問題

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2019/10/21 14:55
曹長青 (圖/華人自由燈塔頻道）

曹長青 (圖/華人自由燈塔頻道）

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)《民報》昨(20)日刊出專欄文章，題目為曹長青：蔡英文用48萬英鎊「買」博士證書？文中提到: 在蔡英文的論文和學位爭議上，由台灣政府最早支持成立的倫敦政經學院台灣研究室扮演關鍵角色。曹長青指出，該室主任施芳瓏女士全力為蔡英文辯解、護航，明顯有利益衝突，因為這個研究室得到蔡政府的支持。

他說，彭文正、林環牆18日在倫敦記者會上也披露：在蔡英文拿到倫敦政經學院補發的博士證書之前，施芳瓏得到匿名捐款48萬英鎊。捐款的具體數目是：480,405.71英鎊。

「這顯然是一筆外國捐款，換算成英鎊，才有這些零頭。」

經《台灣英文新聞》查證，彭文正與林環牆18日在英國倫敦的記者會上，確實提到這筆捐款的問題 (如以下截圖)

圖/《政經關不了》YouTube頻道

曹長青文中提到，根據英國《信息公開法》得到的倫敦政經學院捐款資料，其中就有施芳瓏的台灣研究室在2007至2014年間獲得匿名的48萬英鎊捐款，很可能是2000萬台幣。而且這筆捐款指名給施芳瓏。兩者之間究竟有無關聯? 是不是作為施芳瓏幫助蔡英文獲得補發博士學位證書的「報酬」? 相當耐人尋味

根據《民報》介紹，曹長青為美籍華裔獨立評論員。曾任中國《深圳青年報》副總編輯。現為美國之音、自由亞洲電台評論員，主持新聞及文化評論網站《長青論壇》（cq99.us）。

《民報》原文 【專欄】曹長青：蔡英文用48萬英鎊「買」博士證書？

【原文照登】LSE聲明：蔡英文在1984年獲得法學博士學位

國家圖書館開放大眾閱覽超連結台灣博碩士論文知識加值系統可查閱蔡總統博士論文全文。

圖/翻攝民報

以下是彭文正18日在記者會關於捐款部分的說明: (超連結在此 段落約在 11:58秒處)

畫面若遭移除請見諒
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