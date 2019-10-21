真假？！ 曹長青撰文 質疑蔡英文用48萬英鎊「買」博士證書

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)《民報》昨(20)日刊出專欄文章，題目為曹長青：蔡英文用48萬英鎊「買」博士證書？文中提到: 在蔡英文的論文和學位爭議上，由台灣政府最早支持成立的倫敦政經學院台灣研究室扮演關鍵角色。曹長青指出，該室主任施芳瓏女士全力為蔡英文辯解、護航，明顯有利益衝突，因為這個研究室得到蔡政府的支持。

他說，彭文正、林環牆18日在倫敦記者會上也披露：在蔡英文拿到倫敦政經學院補發的博士證書之前，施芳瓏得到匿名捐款48萬英鎊。捐款的具體數目是：480,405.71英鎊。

「這顯然是一筆外國捐款，換算成英鎊，才有這些零頭。」

經《台灣英文新聞》查證，彭文正與林環牆18日在英國倫敦的記者會上，確實提到這筆捐款的問題 (如以下截圖)

圖/《政經關不了》YouTube頻道

曹長青文中提到，根據英國《信息公開法》得到的倫敦政經學院捐款資料，其中就有施芳瓏的台灣研究室在2007至2014年間獲得匿名的48萬英鎊捐款，很可能是2000萬台幣。而且這筆捐款指名給施芳瓏。兩者之間究竟有無關聯? 是不是作為施芳瓏幫助蔡英文獲得補發博士學位證書的「報酬」? 相當耐人尋味。

根據《民報》介紹，曹長青為美籍華裔獨立評論員。曾任中國《深圳青年報》副總編輯。現為美國之音、自由亞洲電台評論員，主持新聞及文化評論網站《長青論壇》（cq99.us）。

《民報》原文 【專欄】曹長青：蔡英文用48萬英鎊「買」博士證書？

【原文照登】LSE聲明：蔡英文在1984年獲得法學博士學位

國家圖書館開放大眾閱覽超連結「台灣博碩士論文知識加值系統」可查閱蔡總統博士論文全文。

圖/翻攝《民報》

以下是彭文正18日在記者會關於捐款部分的說明: (超連結在此 段落約在 11:58秒處)

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