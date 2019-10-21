台印產業鏈結高峰論壇台北登場 智慧城市計劃引關注

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）由全國工業總會與印度工商聯合會(FICCI)共同舉辦的「2019臺灣印度產業鏈結高峰論壇」10月17日於台北國際會議中心盛大登場，今年邁入第三屆的論壇在經濟部指導協助下，以「深化雙向交流，締造合作高峰」為會議主題，並在經濟部代理部長沈榮津的見證下，進行多項產業合作MoU簽署及宣布臺印度示範驗證(POC)合作案。

本次論壇針對電子製造、智慧城市暨綠色科技，以及智慧車輛零組件等三大領域進行分組論壇，讓業者以座談交流，探討包括印度電子供應鏈近年的改變、臺印度智慧城市暨綠色科技合作模式及契機，以及車零組件合作機會和模式等議題，本次論壇超過250位臺灣印度雙方產官學研代表共同參與，其中包含印度來臺與會產業代表60人。

目前我國包含台達電、宏碁通信、研華、神通、光寶、億光、晶睿等企業已赴印度佈局投資，針對智慧製造、智慧交通、智慧路燈、智慧監控、智慧安控及智慧水資源管理等議題，與印度廠商進行合作，看好臺灣科技製造業，此次大會簽署的MOU規劃即包含電子製造及綠色科技領域。

此外，本次論壇中同時宣布臺印度示範驗證(POC)合作案，由資策會協助華碩、訊連、網奕等企業，於印度Haryana州一處教育機構進行智慧教室示範驗證合作案。