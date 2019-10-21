雕塑大師朱銘獲總統文化獎　緬懷已逝孩子的書屋「陳爸」

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）第十屆總統文化獎已揭曉得獎名單，五大獎項由朱銘、財團法人台灣基督教門諾會黎明機構、豪華朗機工、方荷生、台灣人權促進會獲得，另外，五位得獎者及30位大師也於論壇「Next 20 Festival」中帶來精彩演說。

兩年一度的總統文化獎由中華文化總會（以下簡稱文總）主辦，今年頒獎典禮主題為「讓文化為國家開路」，將展場與劇場融合，並在松山文創園區多功能展演廳舉行，更展出過去20年的文化大事件。

總統文化獎已公佈得獎名單，大師朱銘獲頒「文化耕耘獎」、台灣科技藝術團隊豪華朗機工則獲青年創意獎、「人道奉獻獎」得獎者為財團法人台灣基督教門諾會黎明機構、「在地希望獎」頒給方荷生里長、台灣人權促進會則抱走「社會改革獎」。



總統文化獎由副總統陳建仁（中）頒發獎項（圖/文總）

朱銘提到，國家對於文化藝術的重視，不僅可以在細節處看見重要程度，也在最後特別感謝朱銘美術館的團隊與同事，沒有夥伴們的努力耕耘，就沒有這個文化耕耘獎。

青年創意獎豪華朗機工分享藝術本身沒有既定標準，文化創作本身也是非常難的一件事，但希望透過創意打破框架，也相信新的年輕世代投入在文化上，可以做一個更大的夢，讓世界看見台灣。

社會改革獎台灣人權促進會表示，身為人權組織必須站在社會的對立面，接受批評的同時也需要與社會大眾盡最大的溝通，希望透過總統文化獎，讓更多人知道參與社會改革是一條正確的路。



激膚樂團於頒獎典禮演出（圖/文總）

此外，現場演出分別以「文化．開路」為主題，邀請羅思容與孤毛頭樂團帶來充滿土地情懷的客家新歌謠，唱出在台灣的文化大道；「青年．想像」的段落由獨立樂團激膚樂團，與王珩復象公場帶來舞蹈與音樂的視聽饗宴；最後以「土地．思念．再生」為題，由小ㄈ與她的樂團和查勞．巴西瓦里唱出對自然的詠嘆。

隨著典禮已於18日落幕，週末論壇「Next 20 Festival」也緊接而來，邀請到5位得獎者與30位來自各領域的大師，以「無私的愛與關懷」、「創造台灣的文化語彙」、「藝術與創意的無限跨界」、「從土地長出的果實」、「社會前進、媒體改革與台灣價值」為題演講。

文總副會長江春男提及，今年孩子的書屋創辦人陳俊朗「陳爸」驟然病逝令人覺得訝異與惋惜，陳爸的離開也是給孩子教育的機會，了解離別、感謝及珍惜，將自己運用的淋漓盡致，直到最後一刻都在教育。



文總副會長江春男（圖/文總）



論壇「Next 20 Festival」（圖/文總）