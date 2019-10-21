最愛夜市臭豆腐 德國中醫師留台效力終成新台灣人

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）一頭銀白色的頭髮，有著深邃的五官，在一旁準備著針灸器材，他是德國博士馬培德醫師，現任健祥中醫診所主治醫師，也是中國醫藥大學中醫系的助理教授，已於今年5月取得我國國籍，是一位正港的臺灣人。

說著一口流利的中文，馬培德不只口音很本土，連喜好也很臺灣，他最喜歡臺灣夜市小吃臭豆腐，而談起中醫保健之道，卻可以很專業的從黃帝內經一路講到現代醫學。從小學習武術，偶像是李小龍、洪金寶，喜歡看他們的電影，也因此對東方文化及中醫產生興趣，牽起了馬培德醫生與臺灣深深的緣分。

馬培德透露因對中醫感到興趣，民國87年決定來臺研讀中文與中醫，取得中醫師執照後，還是覺得依依不捨，便決定在臺灣定居。而他的留臺之路並非一路順遂，曾因為小孩的健保及居留問題，讓夫妻倆一度考慮回德國居住，幸好有太太的支持，讓馬培德醫師能繼續選擇留在臺灣生活，一家人在臺灣生了根。

比臺灣人更臺灣的馬培德，在今年5月獲內政部歸化國籍審查會通過，取得我國國籍，對他來說，在臺灣待了12年，很興奮成為正港的臺灣人。

馬培德說，拿到身分證意味著可以參加明年中華民國總統及立法委員選舉投票，體驗身為國民所擁有的權利。

臺中市第一服務站主任周佑仁表示，民主投票乃是臺灣人民的權利，也呼籲大家要珍惜國家賦予臺灣人民的權利，要拒絕賄選，拒絕買票，以維護選舉公正性與民主政治的核心價值。