〈時評〉中美貿易大戰落幕 對台灣企業有利

中美貿易大戰看來確實快要達成協議了。美國總統川普在推特中表功，他直白地說，中美已達成第一階段協議，還強調，美國史上最偉大的愛國農民，拿到最大最棒的合約，哇，農人真的發大財了。

川普慣用誇張的語氣，宣傳政績，本不足為奇。

但是，中國副總理劉鶴難得地公開發表談話，他說，中美貿易談判需度過黎明前的黑暗。中美雙方在新一輪高級別貿易磋商中，在諸多領域取得了實質的進展，為簽署階段性的協議，奠定重要的基礎。

他說，停止中美貿易戰對中、美雙方都好，對全世界貿易及經濟也是好事。

至於中美雙方何時可能簽署貿易協議，一般認為是11月16丶17日，在智利首都聖地牙哥擧行的亞太經合會（APEC)最有可能。

川普慣用推特表達個人意見，世人早已習以為常，不足為怪。中國副總理劉鶴倒是第一次對中美貿易談判表示意見，值得注意。

以中國共產黨高幹講究論資排輩，如果沒有習近平、李克強的授意，劉鶴絕對不可能對中美貿易談判發表談話。所以如何解讀他的唇語，非常重要。由此推論中美貿易戰要告一段落，應該是信而可徴的事實。

中美貿易戰已經延宕一年半，兩頭大象打架，旁邊的小動物難免被踢傷，依賴中、美貿易的國家，如台灣、韓國難免受池魚之殃。

台灣每年從中國賺取850億外貿順差，怎麼可能不受衝擊？以至於出口貿易到九月為止，已經連7黑，負成長2.5%，受衝擊印產業包括汽車、紡織原料、石化、機械、半導體、工具機、觀光旅遊、鋼鐵、電子通路⋯等，範圍既深且廣。

雖然台商回流趨勢明顯，然而，要對台灣經濟有所助益，還要過相當時日，因此中、美兩大貿易市場，還是對台灣的經濟發展有關鍵的重要性。

中美貿易大戰緩和，雙方可望達成階段性的協議，對於台灣的經濟發展，當然有利，我們不僅表示歡迎，並且期望與中美兩大經濟體，共同建立良好的實質貿易關係，發展共存共榮的繁榮經濟。

在中美貿易大戰受傷的台灣企業，也正好可以趁機趕快療傷止痛，重新出發，積極爭取兩大市場的商機。期待台灣經濟能夠再創榮景。