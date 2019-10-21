平均47分鐘有1人死於腦中風　醫：及時送醫　康復率達4成

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）日前知名健身教練因腦中風送醫，引起一片譁然。台灣腦中風學會理事長鄭建興表示，腦中風蟬聯國人十大死因多年，為成人主要死亡及失能的主因，若要減少腦中風的失能風險，送醫時間就是關鍵！

據統計，每年逾3萬人發生腦中風，近1/3患者為此喪命，逾半數因而失能，更為我國成人殘障的主因！全台平均每47分鐘即有1人死於腦中風。台灣腦中風學會理事長鄭建興表示，腦中風多半好發於60-70歲的熟齡族，但隨著飲食、生活型態的改變，患者中近2成為年輕型患者。

腦中風是腦血管阻塞或自發性破裂，分成阻塞性及出血性腦中風。7成5以上是因頭顱內或頸部的血管阻塞不通，造成缺血性中風。缺血性中風為動脈供應腦部血液突然阻塞，使腦部對應部位的細胞突然短暫缺氧，一旦栓塞移除或溶解，供血恢復正常，腦部功能也會恢復。

腦中風的治療方式包含施打靜脈血栓溶解劑及動脈取栓術，根據國際治療指引建議，於症狀發生後最慢應於4.5小時內施打靜脈血栓溶解劑，患者恢復正常率高達4成！然而台灣平均送醫時間高出標準1倍，甚至偏遠地區最高更耗時34小時。為此，台灣腦中風學會今年與各縣市政府、局處合作，推廣在地化腦中風衛教，制定腦中風送醫評估指標，期待在2020年全台靜脈血栓溶解劑的施打率能超越國際7%的指標，減少腦中風致死及失能的威脅。