力麗觀光2019ITF線上旅展聯合住宿券只要2999元

年度最大盛事ITF旅遊展的「2019 ITF台北國際旅展」即將於11/8(五)-11/11(一)熱鬧展開，台灣知名連鎖飯店「力麗觀光」， 集結「力麗哲園」、「力麗儷山林」、「力麗馬告生態園區」、「力麗久居棧」及「高雄哲園學產文教會館」等五大品牌分布於台北、日月潭、高雄、墾丁、花蓮與宜蘭等10個營運據點，自即日起至11/12(二)連袂舉辦「2019力麗觀光ITF線上旅展」促銷活動，推出下殺1.9折起的超值優惠旅展聯合住宿券，每張只要NT$2,999元，提供民眾聰明消費省荷包的優質選擇！

力麗觀光董事長蔡宗易表示，配合線上旅展購買力麗觀光聯合住宿券，帶您玩遍全台灣，買多贈多，購買住宿券單筆消費滿5張，即可額外獲得「免費房型升等券」、「假日免加價券」及力麗觀光「300元折價券」各1張；滿10張再加碼贈「力麗觀光旅展聯合住宿贈品券」。豐富的優惠內容，就是要回饋旅展的民眾，跟著力麗一起玩遍全台灣。

2019 ITF台北國際旅展力麗觀光聯合住宿券適用於全台營業據點，包括力麗哲園飯店台北館、花蓮館、日潭館、月潭館，以及台北久居棧、棲蘭山莊、明池山莊與高雄哲園學產文教會館，另外適用儷山林日月潭館及墾丁館等10個館別，只要平日持券即可入住基本雙人房房型：

· 入住力麗哲園飯店-台北館「精緻客房」可享優質住宿乙晚與活力早餐兩客外，另外加贈「好稻埕牛肉麵兩客」，加價300元可升等至「豪華客房」或「豪華雙人房」，且假日入住免加價，原價NT$6,336，下殺47折。

· 入住力麗哲園飯店-花蓮館「精緻雙人房」可享優質住宿乙晚與活力早餐兩客外，還加贈「精緻晚餐套餐兩客，並可獲得「旅行收納袋四件組」，此外提供免費升等豪華家庭四人房(含四客早餐及兩客精緻晚餐套餐)，原價NT$7360，下殺41折。

· 入住力麗哲園飯店-日潭館或月潭館「精緻雙人房」可享優質住宿乙晚與活力早餐兩客外，另加贈「日月潭遊湖船票兩張」，原價NT$8,250，下殺36折。

· 購買住宿券加價NT$1,000，即可入住儷山林會館-日月潭館「精緻山景雙人房」乙晚與活力早餐兩客，還可獲得「日月潭遊湖船票兩張」，原價NT$9,130，下殺44折。

· 購買住宿券11-3月入住儷山林會館-墾丁館「精緻雙人房」可享優質住宿乙晚與活力早餐兩客外，另加贈「免費續住第二晚」或享「乙晚入住兩間房」，原價$15,400，下殺1.9折。持券4-6月及9-10月入住墾丁館，即可免費升等「豪華家庭房」住宿乙晚與活力早餐四客。

· 入住台北久居棧「豪華雙人房」或「豪華雙床房」可享優質住宿乙晚外，另外加碼贈「免費續住第二晚」或享「乙晚入住兩間房」，原價$9,240，下殺32折。

· 入住力麗馬告生態園區的棲蘭山莊「歐式雙人房」可享優質住宿乙晚與活力早餐兩客外，另外贈送「棲蘭森林遊樂區門票兩張」、及「雙人精緻下午茶套餐乙份」，價值$5,490，下殺55折。

· 入住力麗馬告生態園區的明池山莊「歐式雙人房」或「原野雙人房」可享優質住宿乙晚與活力早餐兩客外，另外贈送「明池森林遊樂區門票兩張」、及「雙人精緻下午茶套餐乙份」，價值$5,490，下殺55折。

· 入住高雄哲園學產文教會館「精緻雙人房」可享優質住宿乙晚與活力早餐兩客外，另外加贈「免費續住第二晚」或享「乙晚入住兩間房」，原價價值$10,560，下殺28折。

線上旅展買多贈好禮，即日起至11/12(二)至「2019力麗觀光線上旅展」，購買麗力觀光聯合住宿券，消費五張住宿券即加贈免費房型升等券、假日入住免加價券及麗力觀光300元抵用券各一張，此外消費滿十張住宿券再加贈力麗觀光旅展聯合住宿券乙張，超值優惠買多贈多！