關心移工健康促進雇傭和諧 北市移工健檢北車登場

臺北市勞動力重建運用處關心移工朋友們的身體健康！在這夏日炎熱漸漸消逝的秋冬之際，早晚溫度差距大，正是感冒的高峰期。北市勞力處於10月20日舉辦本年度第三次的「愛灑人間-外籍勞工義診暨健康關懷活動」，為移工朋友們的健康把關，歡迎各位移工朋友們踴躍參加。

臺北市勞動力重建運用處表示，本次活動地點為台北車站西一門至北三門站內空間，時間自下午1時30分至4時30分止，邀請請慈濟人醫會、臺北市立聯合醫院的醫務人員於現場提供健檢。健康檢查的部分包含量身高、量體重、血壓及血糖檢測、眼睛及口腔檢查、以及牙科治療。可諮詢的科別包含眼科、皮膚科、牙科、內科、婦科、骨科、身心醫學科及中醫。除此之外，還有免費理髮等相關服務。

臺北市勞動力重建運用處處長葉琇姍表示，台北市外籍移工有4萬多人，協助許多家庭家務工作，透過此活動讓在臺不熟悉語言及不知如何就醫的移工，可以做簡易的身體檢查、牙齒檢查，現場也可以簡單開立藥品協助出現皮膚問題的移工。若健檢後需更多醫療協助，也有介接服務讓他們獲得正確醫療資源。北市勞動力重建處舉辦許多活動，使雇主跟移工關係和諧。

臺北市勞動力重建運用處非常關心移工朋友們，也呼籲雇主朋友們能體諒他們遠離故鄉，在文化和語言隔閡之下工作的辛勞，共同關心移工朋友們的身體健康。相關活動資訊可電洽臺北市勞動力重建運用處外勞諮詢課(02)2338-1600轉4206，更多資訊請上臉書搜尋「手牽手at Taipei」粉絲專頁查詢。

(轉載至新住民全球新聞網)