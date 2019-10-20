「禾火ＯＵＴ」音樂節曲風多元　新科歌王嗨翻公館水岸

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）獨立搖滾音樂節「禾火ＯＵＴ」邀請台灣28組樂團在兩大舞台演出，堅強陣容包含9m88、Leo Wang等於現場演出經典名曲，還有好玩的市集及香味四溢的美食區，讓大家滿足耳朵也大飽口福，兩天吸引1500人參加，已於公館水岸廣場舉行。

第二屆「禾火ＯＵＴ音樂節」由PIPE團隊主辦，獲全台良心企業義美食品贊助，設計兩大主舞台，分別為室外的「秋月」舞台以及室內的「秋菊」，為期兩日的活動在秋分河岸旁已於昨（19）日登場，歌手及樂團一路從下午唱到晚間，曲風橫跨搖滾、饒舌、獨立等十分多元。主辦單位表示，吸引1400到1500名樂迷參加，原本預計加賣的夜間星光票更因人數眾多而取消。

首日登上主舞台「秋月」的樂團包含海豚刑警、高嘉丰、Yellow、Tenore，另外秋月舞台則有風籟坊、愛是唯一、莫宰羊、Spykee等，首夜壓軸為新科歌王Leo Wang，現場氣氛一度嗨到最高點。

活動最後一日由新生代饒舌女力陳嫻靜揭開序幕，接棒台灣夢幻搖滾The Fur.、淺堤、熱寫生、水源、OSPS、霓虹愛神，另外秋月舞台上則可見Linion、參劈、Deca Joins、戰犯，樂團都帶來經典歌曲，其中，9m88也為此次活動亮點歌手，帶來全場大合唱歌曲，台上台下一起搖擺，現場氣氛熱絡。

爵士女伶9m88一上台即以渾厚嗓音開場，以「天涼好個秋Out！」和大家打招呼，緊接著帶來「愛情雨」、「浪費時間」等經典歌曲，9m88熱情的演出感染現場觀眾，大家聽著音樂忍不住搖擺。

此外，活動會場使用悠遊卡消費，台灣食品界的良心義美食品也設有攤位，可見小泡芙、錫蘭奶茶等熱門商品，凡於攤區使用義美悠遊卡消費，享有8折優惠，消費滿百元即贈小禮物。



「禾火ＯＵＴ音樂節」展場（圖/Lyla Liu）



秋菊舞台（圖/Lyla Liu）



「禾火ＯＵＴ音樂節」展場（圖/Lyla Liu）