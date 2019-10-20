港人九龍遊行 警以水炮車狂射染劑驅離示威者

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）民陣今日以個人名義發起的九龍遊行，下午2時30分結束後，示威者兵分多路轉往旺角、油麻地、佐敦等地抗議，並在旺角與尖沙咀警署爆發激烈衝突。

綜合香港01報導，由於民陣召集人岑子杰日前遇襲，令今（20）日遊行格外受關注。民陣今日本來預計發起九龍遊行，但遭到警方發出反對通知書，最後改由民陣副召集人陳皓桓、社民連梁國雄、工黨何秀蘭及民主黨何俊仁以個人名義發起，下午1時30分從在尖沙咀梳士巴利花園集會，然後遊行至高鐵西九站。

香港明報報導，2時30分遊行結束，大批示威者抵達終點後開始兵分多路，一批人繼續破壞港鐵油麻地站出口，有人將紙箱等物品投入站內並投擲汽油彈縱火；油麻地站發出緊急廣播，表示由於發生突發事故，車站需要關閉，要求乘客立即離開。

示威者經過尖沙咀警署時，用鐳射筆照向警署；下午3時許，在沒有事前舉旗警告的情況下，警方向示威者連續施放多枚催淚彈。

報導指出，面對警方的強力驅離，示威者再次聚集並向尖沙咀警署投擲汽油彈，警方則向外噴灑水柱；此後，又發射多枚催淚彈，有示威者撿起催淚彈，擲回警署內。

香港警方發布聲明稱，因應暴徒在九龍多處大肆破壞，現正使用最低所需武力驅散，並調配人群管理特別用途車輛（水炮車）、沿彌敦道向北驅散暴徒，警告暴徒立刻停止違法行為。

港媒報導，約莫下午4時，位於佐敦、近彌敦道的中國銀行被縱火，銀行內傳出警鐘響聲。其後示威者拉開銀行鐵閘，再次縱火。同時間，水炮車搭配大批警車開始從尖沙咀警署外，沿彌敦道向旺角方向前行，當中有防暴警察及速龍小隊，並沿路噴射藍色染劑水柱驅散道路上民眾；而旺角警署內的防暴警察，則從署內發射多枚催淚彈驅離周邊示威者。