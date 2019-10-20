「畫」出生命亮麗光采 移民署辦新住民座談會

內政部移民署今(20)日於國立彰化生活美學館舉辦「108 年度中部地區新住民座談會」活動，副署長梁國輝與來自臺中、彰化、南投等縣市新住民朋友共2 百餘人，一起參與家庭生活適應、簡政便民服務、二代培力計畫等座談討論，讓與會新住民共享生命旅程、扎根臺灣、活出光采。

副署長梁國輝表示：「瞭解，才能提供最需要的協助。傾聽，才是最好的媒介，我們才能瞭解新住民實質的困境，制訂最合宜的政策，我們雖然沒辦法滿足所有人的需求，但我們能做到讓每個人的聲音都被聽見」。藉由座談會傾聽新住民的心聲，瞭解真正的需求外，更宣導新住民數位資訊課程、新住民子女海外培力計畫、新住民及其子女獎助(勵)學金計畫、築夢計畫、放寬大陸地區配偶之親屬來臺短期探親等相關福利政策，讓新住民更加瞭解自身權益，幫助新住民更快適應臺灣社會。

本次除舉辦座談會外，還特別展出107 年移民署築夢計畫得主-王莉的精彩畫作，來自武漢的王莉，用色彩帶領孩子，認識自己的家鄉，「當遙遠的故鄉凝結在紙上，斑駁的歲月，彷彿變得清晰，那些童年往事，浮上眼前。色彩，帶領我漂洋過海，也幫助我回憶過去、認識自己的生命！」王莉感性的說道，現在的她，不僅作畫、教畫，還將畫作義賣所得，捐助作為彰化偏鄉新二代藝術紮根基金，彩繪更多新住民及新二代的人生。每個人的生命，都能影響別人，專注做每一件小事，就能感動人心，王莉藉由畫筆，彩繪新的旅途，溫暖徬徨的異鄉人，帶來安定的力量，她指著一幅畫作說道：「畫上的，是我的家鄉；腳下的，是我的家！」 副署長梁國輝認為，她對偏鄉藝術教育的貢獻比許多國人更具影響力。

梁國輝進一步說，我很能理解在異鄉生活初期的適應困難與不便，因此每個寶貴建議，對政府都很重要，謝謝為這片土地默默耕耘的新住民們，因為「愛」而漂洋過海來臺，一同在這裡學習與「成長」，成就臺灣的「新希望」，感謝你們，讓臺灣這個寶島變得更加多元美好。