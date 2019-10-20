咖啡攜手電信　複合式經營帶動來客數　貼近消費者全方面需求

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）繼今年4月路易莎x遠傳電信於中壢首創數位咖啡體驗館，再度聯手以《科技圖書館》概念創新打造【新竹站前複合體驗門市】，結合咖啡文化與數位生活進駐新竹站前的交通樞紐商圈，以咖啡人文生活為數位科技加溫，全方位迎合現代咖啡愛好者對數位生活的需求。

遠傳表示，中壢複合門市自開幕以來，每月平均來客約2萬人以上，逐月成長，同步帶動電信門號與數位服務銷售量(相較一般門市1.4倍以上);複合商營模式不僅為遠傳增加業績營收，消費者對於門市服務滿意度的評分更高達9.7分以上(滿分10分) 。

消費者在相通的場域中，等待啜飲咖啡的同時，透過各式電信商品的體驗與動態介紹，增加了遠傳門市人員與消費者間的互動機會，多了些等待餐點的時間，也創造了更多情境推廣的電信服務。

因此路易莎再次聯手遠傳電信，趁勝追擊於新竹站前門市推出以《科技圖書館》概念的門市，巧妙融合了遠傳數位服務與路易莎咖啡生活空間， 2樓設立了多座沙發區座位及功能齊全的小型聚會區塊，沿用路易莎鄰近大學門市設計，規劃插座間距的大長桌，吸引想念書、想談天的人齊聚，增進來店頻率與社交聯繫。

為慶祝新竹站前複合體驗門市重磅開幕，從17日開幕起為期四天，至路易莎新竹站前複合體驗門市消費任1飲品＋任1餐食，總金額9折優惠，月底以前來店打卡送『路易莎施華洛世奇限定版零錢包或遠傳不鏽鋼筷』，另外，憑遠傳當日消費發票(不限金額)至路易莎消費任一飲品，可享《軟歐貝果》加價購75折；憑路易莎當日消費發票(不限金額)至遠傳購買任一商品，可享折價$100優惠(限量100名)，以上優惠限當日發票，送完為止。