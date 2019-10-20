5個月大男嬰蛋過敏　全身紅腫嘴唇發紫險死

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）一名5個月大男嬰在家人餵食『九層塔炒蛋』30分鐘後，出現皮疹、全身無力和意識不清狀況，經診治確診為食物過敏。蔡易晉醫師表示，大約5∼7％的嬰幼兒會出現食物過敏，患異位性皮膚炎的嬰幼兒發生食物過敏的機率更高達40％，提醒家長餵食副食品時應逐樣慢慢添加，並仔細觀察2至3天，確保嬰幼兒是否有任何不適反應。

收治病例的彰化基督教兒童醫院兒童過敏免疫科主任蔡易晉醫師表示，這名男嬰自三個月大起皮膚經常出現濕疹症狀，曾被醫師疑似『異位性皮膚炎』。事發當天吃了約二、三口的蛋，大概一個小時時間全身都紅腫並一直哭鬧，最後甚至嘴巴呈現紫色，緊急被家人送至急診，經過測試檢驗確診『蛋』引發過敏性休克。

蔡易晉醫師提醒，雞蛋過敏患者要嚴格避免食用所有蛋白形式之食品，例如『生蛋，茶碗蒸，布丁，提拉米蘇和熟蛋』等，甚至是其他有添加蛋的『加工品』，皆可能在食用後引發嚴重過敏反應。

大約5∼7％的嬰幼兒會出現食物過敏，少數約0.5%可能造成更嚴重的過敏性休克。過敏體質的嬰幼兒是食物過敏的高危險群，有報告指出，患異位性皮膚炎的嬰幼兒發生食物過敏的機率高達40％。

如何知道孩子對食物過敏呢？一般過敏症狀主要表現在皮膚、腸胃和呼吸道，有時甚至發生全身性的過敏反應。多數反應只是持續幾分鐘或幾個小時，少數可能持續幾天，症狀則因人而異。造成嬰兒最常見食物的過敏，包含雞蛋、牛奶與小麥等。

如何診斷孩子對食物過敏呢？診斷食物過敏的標準測試是「口服食物激發試驗」，即嬰兒在醫生的指導與住院觀察下，口服微量過敏食物，並逐步提高過敏食物服用量，並觀察身體過敏的反應。

過敏體質的嬰幼兒剛添加副食品的時候，注意要一樣一樣食物慢慢來添加，並觀察2-3天，如果沒有不良反應可以繼續添加，一旦出現過敏反應家長要提高警覺並至兒童過敏專科醫師門診就診尋找食物過敏原因。