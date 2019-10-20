台北凱撒尾牙春酒平日每桌萬元有找 滿額贈餐飲抵用券

面對越趨競爭激烈的尾牙春酒市場，台北凱撒大飯店今年優惠盡出，量身打造最佳年終歡聚派對時光！除了祭出破盤價搶市，更直接將菜色升級，讓大家品嚐到超值的美味。王朝餐廳與宴會廳共同推出『豐饒樂饗宴』尾牙春酒專案，專案期間自即日起至2020年3月31日止，為體恤企業拚經濟，特別推出『平日商務專案(周一至周四)』每桌NT$8,999+10%起，為讓尾牙盛宴增添更多樂趣，訂席滿5桌以上即可免費使用卡拉OK與投影設備，貴賓禮遇歡樂送！

除了價格經濟實惠讓人心動外，早鳥優惠也絕對夠有看頭！凡於2019年11月11日前訂席簽約「凱撒賀歲尾牙專案」和2020年1月15日前訂席簽約「凱撒迎新春酒專案」，可享紅酒暢飲之外，消費每滿兩萬元再贈餐飲500元抵用券2張；滿四萬元贈餐飲500元抵用券4張，以此類推，回饋無上限！

台北凱撒陣容最強的國宴級廚師團隊端出一系列的極品美饌，復刻傳統美味的手路菜，結合頂級食材與妙手廚藝，一上菜就讓人眼睛為之一亮，一品嚐就讓人讚不絕口，道道精彩豐盛的料理不但驚艷每位賓客且讓人印象深刻，想要體驗國宴級的絕佳美食，盡在台北凱撒。

想要氣氛歡樂輕鬆的場子，可以直接選擇Checkers自助餐廳的尾牙春酒，多道異國精緻料理讓人目不暇給，繽紛豐盛的美味任你挑！台北凱撒體恤各大公司行號一整年度的辛勞，一次祭出最殺優惠，就是希望大家能心動不如行動，台北凱撒Checkers此次特別推出「早鳥有禮」優惠，凡於2019年11月30前付訂者，且訂位滿四十人以上即享滿十位送一位(第11位免費，以此類推)。歡樂喧鬧的氣氛中，凝聚了所有同仁的心，也為即將來臨的新年帶來好兆頭。