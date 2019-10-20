2019北投溫泉季& ITF台北國際旅展 超值回饋

2019北投最新渡假首選北投亞太飯店，在即將到來的北投溫泉季(10/31-11/4)和ITF台北國際旅展(11/8-11/11)，推出限定超優惠回饋，提供四種票劵選擇形式，更勝以往。

北投亞太飯店『經典雙人客房平日住宿劵』一泊二食NT$7,900/張(原價NT$12,900+10%)，購買五張贈送『綠漾饗食體驗劵』乙張;購買十張贈送『經典雙人客房平日住宿體驗劵』乙張，住宿享超值5折起。今年新增了餐劵、溫泉及泳池複合劵和SPA劵，喜愛亞太美饌的饕客們，可選擇『綠漾饗食劵』每套6張NT$4,800元(原價NT$7,656)，用餐6折起優惠，購買兩套（１２張）贈送『綠漾響食體驗券』乙張。

喜愛泡湯和游泳的貴賓們有福了，今年推出的複合劵『溫泉雙享劵』每套6張NT$4,800元(原價NT$13,200)，可同時享受泡湯及游泳設施，最低優惠價36折，購買二套(12張) 贈送『溫泉雙享體驗劵』乙張。喜歡享受放鬆舒適感的貴賓們，可選擇『SPA甦活劵』每套2張NT$4,800元(原價8,400元)，可享 57折起，購買二套(12張) 贈送SPA精美小禮物乙份，本劵不分平假日 跨年及農曆春節皆可使用，另外今年最大的亮點線上旅展10/14-11/30首賣開跑，輕鬆入手體驗頂級超值玩樂享受!