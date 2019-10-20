抵華府為蔡造勢 賴清德：初選已結束呼籲大家團結

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）前行政院長賴清德目前正在美國為蔡英文總統輔選，賴清德於美國時間19日表示，初選已經結束，現在是團結的時候，希望大家都能回台投票，讓民進黨贏得選舉。

華府小英後援會19日舉辦大型造勢活動，有來自全美，甚至加拿大的綠營支持者近350人與會。總統蔡英文也特別錄製一段影片，希望大家再給她四年時間。

蔡總統表示，擔任總統3年來堅持推動國防產業，讓國防更堅強，並透過修法，防杜假消息，保護民主。另外，因為政府堅持投資台灣、改善體質，台商大規模回台投資，很多外商也到台灣投資。

蔡總統指出，我們的目標是總統勝選，國會過半！她拜託支持者明年選舉一定要選「遇到壓力不屈服、得到支持不冒進的蔡英文」。

中央社引述賴清德說法，此行主要目的是要向支持者呼籲一定要團結一致，回台灣投票，捍衛本土政權，讓蔡總統高票當選，讓民進黨立委席次可以過半，台灣才可以持續壯大。

看明年選戰，賴清德深信將會「非常競爭、非常激烈」，民進黨只有團結才能贏得最後勝選。他表示，每個個人、小我都應該成全台灣大我，每個政治人物在大我台灣之前，個人微不足道。「只要台灣贏，沒有一個人輸，只要台灣輸，沒有任何一個人會贏」。他呼籲支持者團結一致，贏得最大勝利。

報導指出，賴清德此行除了為民進黨明年選舉輔選外，另一個重要目的是與民進黨初選時支持他，反對蔡總統競選連任的綠營支持者溝通，希望他們能捐棄成見。賴清德接受媒體採訪，被問及溝通結果如何時表示，溝通結果反應很好。

他表示，初選已經結束，現在是團結的時候。從今天支持者熱烈參與的情況可以看到輔選成效。但後續還要持續努力，希望讓每個人都能回台灣投票，贏得這場選舉。