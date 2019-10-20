英相強生脫歐協議受阻　歐盟證實英致函要求延後脫歐

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）英國下議院表決通過無黨籍議員萊特溫提出的修正動議，擱置首相強生的新版脫歐協議，強生再怎不情願，依法仍得致函請求延後脫歐，歐洲理事會主席圖斯克於19日晚上證實，已收到英國政府致函請求延後脫歐。

英國政府原本計劃要求國會19日表決與歐盟達成的新脫歐協議，不過下議院19日卻表決通過前保守黨議員萊特溫（Oliver Letwin）提出的修正動議，容許擱置首相強生的新版脫歐協議，直到相關施行立法通過才放行。

根據《班恩法案》，英國首相強生（Boris Johnson）必須在19日之前達成脫歐協議，或取得國會同意無協議脫歐，若兩者都辦不到，就必須致函請求歐盟將脫歐期限自10月31日延長至明年元月31日，因此強生依法得致函歐盟，要求延後英國脫歐期限。

不過，強生仍堅稱他不會和歐盟協商延後期限。在被迫寄信的情況下，他選擇先寄一封要求延後脫歐，再寄一封表達真心。這種作法事前已被英國媒體料中。

圖斯克在歐盟總部布魯塞爾本地時間19日晚間約11時在推特上證實，剛剛收到延期請求，不過未提供信件細節，僅表示他將開始諮詢歐盟成員國領袖立場。

預計他將在接下來幾天內密集與成員國諮商，再針對是否同意英國延期脫歐做出回應。

另英國下議院領袖芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）19日表示，國會將於21日針對是否批准強生的脫歐協議進行辯論與表決。