台灣推動參與INTERPOL　外交部：國際支持前所未有

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）國際刑警組織（INTERPOL）第88屆大會昨（18）日閉幕，今年共有六個友邦代表在大會上表達台灣應該參與INTERPOL的訴求，且近期有超過14國、上百位國會議員以不同方式表達對台灣的支持，外交部表示，這是1984年我國退出INTERPOL以來，首次在大會期間出現如此強勁的友我聲音，外交部由衷感謝友邦及理念相近國家，並呼籲INTERPOL應停止將台灣排除在外。

外交部今（19）日透過新聞稿表示，台灣今年雖然再度因政治因素而未能獲邀以觀察員身分參與參與INTERPOL大會，但台灣爭取參與INTERPOL一案獲得前所未有的國際支持，充分證明我國訴求既正當又合理，也顯示越來越多國家對於INTERPOL基於政治考量，將台灣排除於全球治安網絡外，感到不滿。

本年計有貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拉圭，以及聖克里斯多福及尼維斯等六友邦的與會代表在大會中強力為我國執言，嚴正呼籲為確保全球執法無漏洞，應將台灣納入INTERPOL。此外，有11友邦致函INTERPOL主席金鍾陽，促請邀請台灣以觀察員身分與會，另有八個友邦的警政高層官員特別錄製短片，表達對台灣的支持。

除友邦之外，理念相近國家本年對我案的支持也更勝以往，美國務院代理亞太助卿墨菲（Patrick Murphy）、國際組織局助卿摩爾（Jonathan Moore），以及美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）都曾公開表達對台灣爭取參與INTERPOL的支持。其中，美國及德國駐台機構更嚴正指出，將執法政治化只會助長犯罪。

外交部提及，在各國立法部門方面，總計有超過14國、140位相關國家國會議員以多元方式表達對我案的支持，包括美國聯邦眾議院、英國議員等，皆透過致函或發表聯合聲明，公開呼籲INTERPOL邀請台灣以觀察員身分出席本年大會。此外，智利、德國、宏都拉斯、匈牙利、義大利、日本、韓國、馬紹爾群島、墨西哥、荷蘭、西班牙，以及土耳其共12國的國會議員則首度以致函、通過決議或公開聲明等方式，表達對我國爭取參與INTERPOL的支持。

為使國際社會更加瞭解台灣參與INTERPOL的訴求及急迫性，內政部警政署刑事警察局局長黃明昭發表題為「打擊跨國犯罪，不能沒有台灣：一個更安全的世界－台灣可提供協助」的專文，共獲得49家重要國際媒體刊登及29篇相關報導，將台灣專業務實的訴求廣向國際傳達。

外交部表示，INTERPOL的任務既然是建構一個更安全的世界（a safer world），就不應排除任何警察機關，身為國際社會重要的利害關係者，台灣絕對有意願及能力做出貢獻。對於中國的打壓，外交部則表示，台灣不是中華人民共和國的一部分，台灣不受中國政府的管轄是不爭的事實，只有經民主程序選出的台灣政府才能在國際間代表台灣2,300萬人民；有關台灣參與INTERPOL的相關安排，中國無權也沒有立場過問或介入。

外交部呼籲，INTERPOL應以其確保及增進所有警政機關間互助的宗旨為念，落實其憲章第三條的規定，停止從事如排除台灣參與等具政治性質的行動，儘速尋求適當方式接納台灣完整參與其會議、機制、訓練與活動，無礙使用「I-24/7全球警察通訊系統」，以及包括「遭竊與遺失旅行文件系統」在內的17個資料庫，唯有如此，才能確保全球警察網絡沒有缺口及漏洞。