李登輝久違現身募款　支持蔡英文連任

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）高齡98歲的前總統李登輝今（19）日晚間出席基金會募款餐會，他透過女兒致詞表示，明年總統大選是關乎國家邁向正常化的關鍵時刻，呼籲大家支持總統蔡英文連任。

李登輝今晚坐著輪椅出席李登輝基金會募款餐會，身著灰色西裝，氣色良好。他透過女兒李安妮致詞表示，去年11月縣市長選舉，因在野黨獲得大勝利，使得北京當局作出錯誤判斷，以為台灣民心已經向中共政權傾斜靠攏，並依此片面提出「一國兩制台灣方案」；此外，中國利用金錢「封殺中華民國外交、孤立台灣對外的關係」，甚至禁止世界各國和台灣互動交往等， 面對這現況，台灣各界理應要團結一致對外，但一些政界人士，卻經常幫對岸北京講話、教訓自己的民主政府；不僅天天在電視上稱讚中國霸權，還將台灣政府批評的一無是處。

李登輝提及，民主選舉的制度是要讓台灣老百姓做自己的主人，決定未來，利用民主自由法治觀念來推翻民主，這是絕對不能允許的事情；而若是台灣任何的領導人或政府，放任統獨對立，也是不負責任的行為，應該遭到唾棄。

李登輝認為，台灣現在確實處在最黑暗的時機，但也是最光明、最有機會突圍並邁向正常化國家的時代。他指出，在國家邁向正常化的關鍵時刻，期盼大家支持蔡總統，讓蔡總統成功連任，改變現時政治亂象，並勇敢承擔新時代。

他也期待，蔡總統於第二任期間，能邀集朝野對話、凝聚全民共識、啟動政改革工程，並強化台灣主權獨立的國家地位，以幫助台灣「脫古改新」 ，創造華人世界民主政治的新典範。