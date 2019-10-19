  1. 首頁
  2. 文化

「浪漫台三線藝術季」今登場　蔡英文：未來辦世界客家博覽會

橫跨全台10鄉鎮市，範圍橫跨150公里的「浪漫台三線藝術季」19日正式開幕

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2019/10/19 18:48
總統蔡英文19日出席「浪漫台三線藝術季」台北凱道內山日開幕活動（照片來源：中央社提供）

總統蔡英文19日出席「浪漫台三線藝術季」台北凱道內山日開幕活動（照片來源：中央社提供）

（台灣英文新聞／藝文組　台北報導）橫跨全台10鄉鎮市，範圍橫跨150公里的「浪漫台三線藝術季」今（19）日正式開幕，總統蔡英文在凱達格蘭大道的開幕活動中，強調客家文藝復興的重要，並表示未來政府將辦理全球第一屆世界客家博覽會，讓全世界都看見台灣的客家文化。

浪漫台三線藝術季今日開跑，活動為期58天、跨越10個鄉鎮市、綿延逾百里，並將由國內外50多位藝術家與團隊帶來多達百場文化探索體驗。策展團隊以公路、水路、細路三線作為創作軸線，期盼吸引遊客走進不同客家村莊，體驗在地文化。

蔡總統今日出席位於台北的凱道內山日開幕活動，強調客家文藝復興是一定要做的事情，而浪漫台三線藝術季就是一個里程碑。她提及，三年多前提出浪漫台三線，最重要的目標就是希望把台三線活絡起來，讓年輕人願意回到客庄生活，接下來政府也將持續推動高屏「靚靚六堆」與花東「幸福台九線」，讓各地客庄能夠展現各自特色。

今日於凱道參與開幕活動的上千民眾，皆坐在現場佈置的2,500顆柿餅造型的坐墊與竹編大柿盤上，而這個設計，則是由多次參與瀨戶內海、越後妻有等藝術季的藝術家林舜龍所打造的「杮海地景」。

「杮海地景」採用客家文化中曬柿子的黃金意象設計而成，加上桂竹、稻草與剪紙等元素組成的山脈、稻田，以及客家古厝，林舜龍期盼眾人在結穗滿滿的中央山脈下，一同曬著早秋的暖陽。
蔡英文
浪漫台三線藝術季
台三線
客家文化
客家

相關新聞

彭文正、林環牆英國倫敦國際記者會　公開要求LSE澄清台灣蔡總統論文真相
彭文正、林環牆英國倫敦國際記者會　公開要求LSE澄清台灣蔡總統論文真相
2019/10/18 22:25
倒數89天 ● 2020台灣總統大選【精選名句】韓國瑜：狗看到大雨都知道要爬上神明桌
倒數89天 ● 2020台灣總統大選【精選名句】韓國瑜：狗看到大雨都知道要爬上神明桌
2019/10/14 22:03
台積電創辦人張忠謀 出任2019台灣APEC代表
台積電創辦人張忠謀 出任2019台灣APEC代表
2019/10/14 13:11
韓國瑜正式向蔡英文宣戰！ 要求辯論「兩岸政策」
韓國瑜正式向蔡英文宣戰！ 要求辯論「兩岸政策」
2019/10/13 21:41
「與史明歐里桑再走一段台灣路」追思會 13日在凱達格蘭大道舉行
「與史明歐里桑再走一段台灣路」追思會 13日在凱達格蘭大道舉行
2019/10/13 18:15