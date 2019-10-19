「浪漫台三線藝術季」今登場　蔡英文：未來辦世界客家博覽會

（台灣英文新聞／藝文組 台北報導）橫跨全台10鄉鎮市，範圍橫跨150公里的「浪漫台三線藝術季」今（19）日正式開幕，總統蔡英文在凱達格蘭大道的開幕活動中，強調客家文藝復興的重要，並表示未來政府將辦理全球第一屆世界客家博覽會，讓全世界都看見台灣的客家文化。

浪漫台三線藝術季今日開跑，活動為期58天、跨越10個鄉鎮市、綿延逾百里，並將由國內外50多位藝術家與團隊帶來多達百場文化探索體驗。策展團隊以公路、水路、細路三線作為創作軸線，期盼吸引遊客走進不同客家村莊，體驗在地文化。

蔡總統今日出席位於台北的凱道內山日開幕活動，強調客家文藝復興是一定要做的事情，而浪漫台三線藝術季就是一個里程碑。她提及，三年多前提出浪漫台三線，最重要的目標就是希望把台三線活絡起來，讓年輕人願意回到客庄生活，接下來政府也將持續推動高屏「靚靚六堆」與花東「幸福台九線」，讓各地客庄能夠展現各自特色。

今日於凱道參與開幕活動的上千民眾，皆坐在現場佈置的2,500顆柿餅造型的坐墊與竹編大柿盤上，而這個設計，則是由多次參與瀨戶內海、越後妻有等藝術季的藝術家林舜龍所打造的「杮海地景」。

「杮海地景」採用客家文化中曬柿子的黃金意象設計而成，加上桂竹、稻草與剪紙等元素組成的山脈、稻田，以及客家古厝，林舜龍期盼眾人在結穗滿滿的中央山脈下，一同曬著早秋的暖陽。