傾聽地方新住民心聲 內政部等9單位出席臺南座談會

為傾聽新住民心聲，內政部移民署於10月18日下午，在臺南市盛大舉辦「108年度新住民座談會」，邀請雲林、嘉義、臺南、高雄及屏東等縣市之新住民代表共2百餘人齊聚府城，內政部次長陳宗彥、移民署副署長鐘景琨及相關中央部會代表均到場參與，聽取各地新住民建議。

綜合座談會時，「雲林縣新住民家庭服務中心」提案：希望新住民子女職人啟航培訓營，舉辦的地點可以更加多元，如果有舉辦地點的限制，希望可以給與交通費補助，讓偏鄉或經濟較為弱勢的新住民子女也有能力前往。內政部次長陳宗彥回應，今年新住民子女海外培力計畫分享會將在屏東舉辦，移民署也很樂意鼓勵中南部多多發展新住民事務。活動辦理的地點會衡量哪一區的得獎、報名人數多，就會往哪裡舉辦。

新住民團體「鳳之韻旗袍會」提案：目前開放中國大陸籍配偶父母來臺定居門檻要70歲以上，但排配名額少，希望能放寬條件或增加配額，讓大陸籍配偶的父母能來臺安享晚年。移民署移民事務代理組長黃齡玉回應，關於陸配父母來定居配額問題從104年就有開會研商，但由於其他國籍配偶都只能探視無法長期居留，加上這個問題涉及的層面較廣，所以目前只能維持現況。內政部次長陳宗彥則回應，會持續推動居留議題的討論，盡可能去保障所有新住民的權益。

本次「108年度新住民座談會」，出席座談的單位除了內政部、移民署外，還有新住民發展基金、大陸委員會、戶政司、教育部、勞動部勞力發展署、衛生福利部社會及家庭署、文化部國立臺灣美術館等各級行政單位代表，顯見移民署對新住民事務的重視，與會的200多位新住民，在座談會上也能暢所欲言，表達自己的意見、維護彼此的福祉。

(轉載至新住民全球新聞網)