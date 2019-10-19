韓國瑜前進綠營票倉台南 綠營反撲: 別來騙選票

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨提名總統參選人韓國瑜昨（18日)晚前進被視為綠營票倉的台南，包括台南市議會民進黨團、基進黨等綠營今(19)日也全力反撲，不歡迎韓國瑜到台南「騙選票」。

中央社報導，韓國瑜全台造勢，昨晚抵達台南，深入山區龍崎區後，今天一整天都在台南，行程滿檔。晚間預定在南區水萍塭公園舉行活動拉抬聲勢。

不過今天一早，位於南區金華路二段的水萍塭公園流動廁所、圓形階梯被發現貼上寫著「尋人啟事」的韓國瑜大頭照。水萍塭公園是韓國瑜在台南造勢主場，造勢活動預定下午2時登場。場內被貼上「尋人啟事」大頭照，挑釁意味濃厚，工作人員隨即撕除清理。

今晚在台南市舉辦的造勢活動，前總統馬英九將出席，韓馬兩人台上互動將成關注焦點。

韓國瑜9月8日在新北市三重舉辦造勢晚會，出席站台的馬英九致詞時，卻遭韓國瑜支持者打斷，外界解讀兩人產生心結，甚至9月10日再度有機會同台，卻也因出席時間落差，使兩人擦身而過。

根據韓國瑜競選團隊提供訊息，表定晚間6時50分到7時安排韓國瑜、馬英九、國民黨主席吳敦義進場，接著依序安排馬、吳兩人致詞懇託，韓國瑜與馬英九互動將成為關注焦點。

不過韓國瑜在台南的大動作，引來綠營和反韓人士回擊。

民進黨立委郭國文等人上午召開記者會，痛批韓國瑜到台南騙選票。南市議會民進黨團與小英台南競選總部則將於下午2時舉行「如影隨形、拒絕詐騙」記者會，將由高雄市議員康裕成率領的「高雄韓流痛苦經驗團」，以具體事證說明落跑市長韓國瑜政策詐騙、荒廢市政的事跡。

另外，台灣基進台南黨部下午將於韓國瑜在安平區青年座談會場外，以「請假百日扮庶民，市政停擺苦市民」為主軸的快閃活動，諷韓「環島扮庶民」，「台南不歡迎」。