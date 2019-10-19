英首相強森新版脫歐協議　國會19日表決定生死

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）英國首相強森(Boris Johnson)和歐盟執行委員會主席榮克(Jean-Claude Juncker)，在17日正式就英國新版脫歐協議達成共識，然而，即便如此，強森仍面臨當地時間周六(19日)英國國會審查的最後一關，如果國會不同意強森談出來的內容，英國脫歐之路仍無法完成。

根據計畫，無論如何英國都將在本(10)月31日脫離歐盟，因此，英國是硬脫歐還是軟脫歐的關鍵，就在於這次強森是否說服國會內其他議員的支持他這次與歐盟談成的協議。雖然強森似乎自信滿滿，但是國會內意見分歧，目前仍無法確定結果。

就算最後這個協議被國會議員所接受，強硬派的脫歐支持者仍沒有排除硬脫歐的可能性，保守黨議員巴倫(John Baron)指出，如果在銜接階段與歐盟談的新貿易協定內容無法令人接受，最後可能還是會回歸無貿易優惠的世界貿易組織(WTO)規範，這仍相當于無協議脫歐。

一名利物浦大學的講師則說，技術上來說一旦英國成功脫歐，就沒有人能阻止英國不談貿易協定，因為在脫歐後，英國對歐盟來說就是第三方國家，英國拒談貿易協定完全合乎國際法規定。

然而，由於時間很趕，強森基本上只有48小時能夠說服其他議員，議員們能不能在這麼短的時間內詳細閱讀完協議內容，並妥善考量到其他面向和可能結果讓人懷疑，不過歐盟領導人們似乎已經失去了耐心。法國總統馬克宏已經聲明，如果這次協議再被英國否決，歐盟不會再為英國延期一次談判。但德國總理梅克爾倒是願意再給英國一次機會。

這似乎代表，如果協議再度被國會拒絕，強森堅持的31日脫歐死線就面臨挑戰，屆時其他議員就可能提出將死線再度向後延的議案，在強森確定失去北愛爾蘭政黨支持的情況下，脫歐再度後延的可能性也逐漸提升。