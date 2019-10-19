時光之旅！南科考古館重返五千年前　骨骸整飭過程將曝光

（台灣英文新聞/劉怡均 台南採訪報導）人骨、動物標本、裝置藝術齊聚一堂！位於台南的南科考古館歷經多年籌備展出百萬件古文物，分為四大展區，囊括史前人類文化到科學主題，外觀由建築師姚仁喜操刀十分當代，已於今（19）日正式開館帶領大家進入時光之旅。

國立台灣史前文化博物館南科考古館（以下簡稱南科考古館）占地2.44公頃，歷經24年籌備挖掘出800多萬件出土文物，外觀由大元建築工場創辦人姚仁喜操刀，以「下探、回溯、交織」的概念設計，外觀設計十分具有現代感，與展物呈現時空交錯的趣味，連結考古和當代社會進而連接國際。

今（19）日的開幕記者會上可見文化部長鄭麗君、台南市長黃偉哲、國立台灣史前文化博物館館館長王長華等，以及大排長龍等待進館參觀的民眾，而現場氣氛也一度比天氣火爆，有民眾大聲抱怨「頂著艷陽排隊快一小時，很熱！」，鄭麗君則十分接地氣的提前開放民眾入場參觀，獲得一片掌聲。



文化部長鄭麗君（右）準備進館參觀（圖/Lyla Liu）

鄭麗君表示，「我常覺得台灣人像是自己故鄉的異鄉人，站在這塊土地上，卻又對這塊土地上的一切如此陌生。」該館讓大家看見台灣早期的農漁生活，以及五千年來土地蘊藏的生活跟故事，更了解祖先的足跡，透過主題展廳的呈現，也可看見大坌坑文化、西拉雅等史前文化。

南科考古館設有四個常設展廳，分別為「第1廳：南科五千年」、「第2廳：史前生活面面觀」、「第3廳：科學的考古學」及「第4廳：兒童廳」；「史前動物特展-動物交響曲」特展也於今日同步展出，藉由考古出土遺留展示：「動物與環境」、「人與動物」、「消逝的動物」及「動物遺留研究」等面向，一同體驗這片土地上，人與動物譜出樂曲的歷史。

館方表示，今年1月起到9月為試營運期間吸引五萬五千多人參觀，其中，高峰期為暑假7月及8月。

館方透露，館內擁有全台首座考古秘室，以開放性的庫房展示，讓民眾透過玻璃窗一覽研究人員整飭文物的過程，明年更將開放骨骸整飭過程。

除了館內展覽，周圍也設置公共藝術作品，如蔦松家、糖廍與棚屋造型意象涼亭等，藉由公共藝術共容博物館建築與園區整體之氛圍，創造藝術、民眾與南科考古館間無距離的對話空間。

該館將於今、明兩日開放免費入場，並於今日起展開為期二天的開幕系列活動，包含「南科慢森活」文創市集、「史前生活術」工作坊、「史前歷險考」闖關遊戲、AR/VR史前探險遊戲及街頭藝人現場互動，詳情請前往官網查詢。



南科考古館（圖/文化部）



該館由建築師姚仁喜操刀設計（圖/Lyla Liu）



常設展第1廳依照時間序列展出兩百多件南科地區6大考古文化11個子期相的代表性珍貴古物，如薄如紙張的貝刀、光可鑑人的巴圖形石斧、模樣質樸有趣的人面陶偶、雕工精緻的鹿角刀柄與骨骰等（圖/Lyla Liu）



第二展廳以個別的視角出發，從漁、農、獵、畜、家、器、飾等7個主題來一窺南科地區先民的物質文化、社會文化、精神文化（圖/Lyla Liu）



第三展廳中從實際從考古發掘現場取回的界牆、現象標本、動物骨骼與植物種子、人骨面貌復原模型等，介紹研究工作所應用的技術以及其研究成果（圖/Lyla Liu）



第三展廳（圖/Lyla Liu）



第三展廳（圖/Lyla Liu）



展場照片（圖/Lyla Liu）



生動的動物標本配有說明導覽（圖/Lyla Liu）