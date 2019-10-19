獨立運動領袖遭判刑　加泰隆尼亞衝突激化至少60傷

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）西班牙最高法院在週一(14日)宣布，主導加泰隆尼亞獨立的9名領導人物將面臨9年至13年不等的有期徒刑，聲明一出導致群情激憤，群眾走上街頭抗議法院的判決。

昨(18)日抗爭進入第5天。部分地區警民衝突激化，引發加泰隆尼亞數十年來最嚴重的暴力抗議事件。

正式的抗議分成五場遊行執行，警方預估大約有50萬群眾聚集在市中心，以和平示威的方式表達不滿，加泰隆尼亞政府的主席托拉(Quim Torra)則對此表達了認同，除表示將再度回到以公投爭取獨立的方式外，也譴責那些動用暴力手段的示威者。

部分示威者與西班牙警察在巴塞隆納的警察總部前進行了對峙，有些對警察投擲石塊和鐵罐，還將垃圾桶拖到街道中央點燃，不過隨即遭到警察以催淚瓦斯、橡皮子彈和水炮車反擊，人在比利時的西班牙首相桑傑士(Pedro Sanchez)說，加泰隆尼亞的暴力行為無可容忍，任何施以暴力者都將面臨刑罰。

內政部長瑪拉斯卡(Fernando Grande-Marlaska)則說，暴動爆發以來，加泰隆尼亞一地已經有130人遭到逮捕，週五(18日)就有62人受傷，其中41人在首府巴塞隆納，他並警告，暴動者可能將面臨至多6年的有期徒刑。

示威遊行也影響到巴塞隆納和皇家馬德里(Real Madrid)足球俱樂部的賽事，雙方的足球比賽本來預計將在本(10)月26日於巴塞隆納體育場舉辦，不過對於暴動持續的擔憂迫使兩個足球隊宣布了延賽。